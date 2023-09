Habló el padre del joven que se tiroteó con delincuentes en San Justo: "No son ladrones, son asesinos"

"Hoy martes tenemos una traqueotomía para sacarle el entubado. Son días complicados, los médicos nos piden paciencia, uno quiere que esto se termine rápido pero es algo que lleva su tiempo. Como digo siempre, tenemos que agradecer que Andrés está vivo que es lo más importante", subrayó.

Según explicó el hombre, su hijo recibió siete impactos de bala: "Cuatro en el cuerpo, uno en la boca que le rompió los maxilares y le pasó de lado a lado y dos en la cabeza".

"Los delincuentes empezaron a abrir fuego en el momento que se cruzan. Uno soltó a la piba, que la llevaba de la mano, y tira. Mi hijo escuchó el disparo, se pone en la mano en la cabeza. Ese disparo le revienta un dedo y esa es la bala que tiene en la nuca. Antes de defenderse recibió de dos a tres tiros de bala. Cuando el sábado me llamaron a mí del Hospital Paroissien, él estaba en una camilla pero estaba consciente, y me contó por arriba lo que había pasado. 'Me tiraron, papá', me dijo. No son ladrones, son asesinos", sostuvo.

En cuanto al escenario actual, Fernando detalló que el joven "tiene una bala en la nuca que no tocó el cerebro y están viendo si dejarla o sacarla y otra que rompió el parietal, hizo esquirla y es lo que le está generando la infección en la cabeza".

Por último, relató que tras el hecho "se acercó un pibe de 19 años que vio todo desde arriba, vio cuando a Andrés le dispararon, que es el que bajó y auxilió a mi hijo. El patrullero de Gendarmería frenó pero no lo pueden llevar porque si él llega a morir ahí es responsabilidad de ellos, aunque sí se podrían haber quedado en el lugar y llamado a la ambulancia y proteger a la gente que estaba ahí, porque los ladrones podrían haber vuelto, se habían llevado la llave".

Resistió un asalto a los tiros en San Justo y terminó internado junto a uno de los ladrones

SAN JUSTO: LE QUISIERON ROBAR la CAMIONETA y se DEFENDIÓ a los TIROS

Un joven de 23 años fue baleado tras resistirse a los tiros al robo de su camioneta en la localidad bonaerense de San Justo. Durante el episodio hirió a uno de los delincuentes, un adolescente de 17 años, y ambos fueron internados en un centro de salud de la zona.

El hecho comenzó durante la noche del sábado, en el cruce de la calle Marcon y Ruta 3. Alrededor de las 23, el hombre se encontraba a bordo de su camioneta Volkswagen Amarok estacionado cuando cinco delincuentes armados lo abordaron con fines de robo.

El joven, quien cuenta con permiso para portar armas de fuego, se defendió a los tiros. En el intercambio de disparos fue herido por siete impactos de bala..

Por otro lado, también recibió al menos un disparo de arma de fuego uno de los delincuentes, identificado como un adolescente de 17 años.

Tanto la víctima del robo como el adolescente, fueron internados en el hospital Balestrini, de la localidad de Ciudad Evita.

La causa quedó a cargo del fiscal en turno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la jurisdicción, Juan Pablo Pepe Volpicina, quien trabaja por estas horas con los pesquisas con el análisis de cámaras y testimonios para poder dar con el paradero de los otros cuatro delincuentes.