Habló el abogado apartado por la jueza del caso Maradona: "Yo era parte del guion"

“Yo me di cuenta que algo raro había el primer día cuando la nombraron jueza, no me voy a hacer el que sabía, yo no sabía del tráiler ni del documental. Pero cuando la nombran jueza no la sortean. Ella levanta la mano, insiste, mueve contactos y la nombran jueza”, reveló del proceso previo.

Explicó que cuando se presenta como jueza él “la recuso porque no fue sorteada” y también a los otros dos miembros por permitir a alguien en el tribunal que no fue sorteado. “Me pareció muy extraño, muy raro, pero no vi nunca más nada. Ninguno de mis colegas me acompañó en ese pedido de recusación porque los abogados tendemos a querer estar bien con los jueces”, indicó el letrado en Mañanas Argentinas en C5N.

Rodolfo Baqué

También detalló que tratan a los abogados de manera distinta. “Después me emboscan judicialmente de parte de los tres, cuando me expulsan del juicio. El que me pide sacar es el abogado de un imputado”.

Fue entonces que disparó directo contra Makintach, “si esta mujer no era jueza, se iba presa”. Además, contó que el camarógrafo “después entró al despacho de los jueces, estaban todos los periodistas afuera en un corralito, y viene la Policía -esperó que el ministro Alonso se la haya sacado- viene la custodia y lo hace pasar mientras todos esperaban. Entró el camarógrafo filmando cuál triunfador de la alfombra roja de Hollywood y la Policía haciéndolos pasar a él y a la amiga guionista. Los lleva al despacho de la jueza y después entraron por ahí para no quedar registrados”, es decir, “utilizaba recursos del estado en beneficios propio, la pobre mujer Policía cumplía órdenes, pero la Policía no tenía nada que ver”.

Por último, aseguró: “Para mí va a ser juicio nulo. El juicio es nulo, hay que sortear tres jueces nuevos. Que el 5 de enero empiece un nuevo juicio, achiquemos la lista de testigos, no hay vacaciones para nadie, a no ser vagos”.

Así iba a comenzar el primer capítulo de la serie

El primer capítulo de Justicia divina comenzaba con la imagen de la jueza Makintach que se preparaba para comenzar uno de los días más importantes de su vida. Elige la ropa con la que se va a vestir, se maquilla y desayuna a las apuradas. Es una mujer bella y de muy buen look. Es firme en su paso. Desactiva la alarma de su auto, se sube y se va rumbo a

Voz en off: "San isidro. Día 0 del juicio a Diego Armando Maradona. Cayó en este juzgado. Podría haber caído en otro. No lo podemos saber. Las cosas suceden de forma misteriosa, y lo que podría haber sido de una manera, generalmente no sucede. Ocurre la realidad, la verdad como un derecho. Por destino, por azar. No lo podemos saber. Pero cayó acá, en San Isidro".