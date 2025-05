Este es el guion del documental del escandaloso juicio por la muerte de Maradona

Con idea original de "Chavo" D Emilio y "Negra" Vidal, el documental tenía por objetivo acompañar los pasos de Makintach durante el juicio mientras reconstruye la muerte de Maradona y ciertos hitos dolorosos en su vida relacionados con el abandono.

"A su vez se explaya en la idea de justicia y la relación de esta con diferentes tópicos que la componen. Siguiendo con la idea narrativa de la novela de no ficción de Capote o Walsh, Justicia Divina busca abarcar los márgenes del True Crime y traer a escena una mirada nueva y contundente acerca del juicio a Diego Maradona", indica el guion.

Los capítulos llevarían por nombre "La justicia y los lugares", "La justicia y los dioses", "La justicia y los abogados", "La justicia y los familiares", "La justicia y el azar", "La justicia y la sentencia".

Así iba a comenzar el primer capítulo de la serie

El primer capítulo de Justicia divina comenzaba con la imagen de la jueza Makintach que se preparaba para comenzar uno de los días más importantes de su vida. Elige la ropa con la que se va a vestir, se maquilla y desayuna a las apuradas. Es una mujer bella y de muy buen look. Es firme en su paso. Desactiva la alarma de su auto, se sube y se va rumbo a

Voz en off: "San isidro. Día 0 del juicio a Diego Armando Maradona. Cayó en este juzgado. Podría haber caído en otro. No lo podemos saber. Las cosas suceden de forma misteriosa, y lo que podría haber sido de una manera, generalmente no sucede. Ocurre la realidad, la verdad como un derecho. Por destino, por azar. No lo podemos saber. Pero cayó acá, en San Isidro".

Justicia Divina: el guion del primer capítulo completo