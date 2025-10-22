22 de octubre de 2025 Inicio
Para la Universidad Di Tella las probabilidades de que Argentina entre en recesión son del 98%

El Índice Líder de la Universidad Torcuato Di Tella marcó su sexta caída consecutiva y anticipa una contracción casi inevitable de la economía. El consumo frenado, la inflación persistente y el atraso cambiario empujan al país a un escenario recesivo.

Según el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, la probabilidad de que la economía entre en recesión en los próximos meses alcanza el 98%, el nivel más alto desde la crisis de 2020.

Panaderos por una crisis sin precedentes: Nos estamos fundendo
Panaderos en alerta por una crisis sin precedentes: "Nos estamos fundiendo"

El Índice Líder de la Di Tella, que anticipa los cambios de tendencia en la actividad económica, cayó 0,85% en septiembre en su medición desestacionalizada. Con ese resultado, acumula seis meses consecutivos de bajas y consolida una fase de desaceleración profunda. En la comparación interanual, el retroceso fue del 1,52%.

La universidad sostiene que “la economía se encuentra en una fase de desaceleración con una alta probabilidad de convertirse en una recesión en los próximos meses”. En otras palabras, el país ya está en la antesala de una contracción técnica, definida cuando el nivel de actividad cae durante seis meses seguidos.

El deterioro responde a un cóctel conocido: tasas de interés elevadas, dólar atrasado, paritarias contenidas e inflación persistente. La combinación de estos factores paraliza el consumo y presiona sobre la inversión.

En septiembre, el Índice de Difusión (IDCIF) se ubicó en apenas 30%, lo que implica que sólo tres de las diez variables que componen el indicador mostraron mejoras: el Índice de Confianza del Consumidor, los despachos de cemento y los precios de minerales no metálicos. El resto se mantuvo en terreno negativo.

El informe también señaló que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en julio una baja de 0,87%, su cuarta caída consecutiva. Si esa tendencia se mantiene, la recesión quedará confirmada en los próximos meses.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina y la expectativa de una corrección cambiaria después de los comicios, la Di Tella anticipa un panorama complicado: una economía que ya se enfría y podría entrar de lleno en recesión antes de fin de año.

