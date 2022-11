Guillermo Pérez Roldán, sobre la golpiza del padre a la tenista serbia: "Esta violencia sigue sucediendo"

En el programa Nosotros a la mañana en eltrece , este martes, el deportista analizó las imágenes y confesó: "Yo lo vi una vez al video. Los que hemos vivido este tipo de maltrato, no actuás en defensa propia y eso se ve en la chica. Ella no levanta las manos, se sienta y espera la otra piña".

El exdeportista se mostró conmovido y agregó: "Fue fuerte el impacto grabado y es poco lo que puede hacer la gente en ese momento porque estaba lejos ya está detenido".

"Ustedes no le prestaron atención porque gracias a Dios no vivieron estas cosas. Ella no tiene defensa alguna porque eso viene de tiempo atrás. Yo después del documental, me junté con mi hermana a hablar un montón de cosas porque también fue víctima", remarcó sobre la violencia del victimario a su hija.

El relato de Pérez Roldán reveló que también su hermana fue víctima de la violencia de su padre y reveló que "fue ella la que me envió el video" e insistió que "no puede creer que su padre sea un violento y que lo padece" aún en la actualidad. "Nosotros con mi hermana estábamos mal porque es la vida misma. Lo que yo mostré en el documental sigue pasando. Apunto a que hagamos algo".

El video sobre la golpiza que compartió Gabriela Sabatini

La extenista Gabriel Sabatini compartió el video de la brutal golpiza del padre a la joven tenista serbia en sus redes sociales y las imágenes se tomaron en las pistas del club Estrella Roja de Belgrado.

La persona que lo tomó, un entrenador del club, aseguró que "el agresor es el padre" de la jugadora, ambos de origen chino y residentes en Serbia.

Los golpes del hombre fueron por estar 'recriminando' a la jugadora, su hija de 14 años, que no se estuviera esforzando lo suficiente, por lo que la fiscalía serbia emitió una orden de búsqueda y captura contra el hombre que fue detenido.

https://twitter.com/sabatinigabyok/status/1587177074531385344 Indignación y repudio. Esto no deberia seguir pasando https://t.co/BEy25banst — Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) October 31, 2022

Embed

Guillermo Pérez Roldán: víctima de violencia intrafamiliar

El extenista Guillermo Pérez Roldán, que brilló durante los años 80, vivió la violencia intrafamiliar de parte de su padre durante toda su carrera y recién pudo contarlo de grande y lo hizo a partir de una serie donde relató su drama: "Para mí el documental es bastante light con respecto a lo que pasó en mi vida", confesó.

"La violencia empezó desde muy chico (...) Cuando tenía cinco años, me costaba retener información. Por lo tanto, para este señor era poco más que tarado. Como no aprendía, me tapó la cara con un pullover y me dio 20 cintazos", relató sobre su infancia.

Entre sus confesiones el deportista, aseguró: "Mi mamá miraba y cuando le parecía suficiente le decía: 'Pará, Cacho'", y también recordó que la violencia la ejercía con su hermana Mariana.