Guerra narco en la Ciudad: el desgarrador testimonio de la madre de la nena asesinada

La madre de Nayla Naomí Torrilla, la nena de 4 años que fue asesinada el martes en el Barrio 1-11-14 , pidió justicia por su hija. Aseguró que los sospechosos, que pertenecerían a dos bandas narco enfrentadas, ya fueron identificados. "Me la arrebataron, mi hijita murió en mis brazos", relató.

"Lamentablemente perdí a mi hija por un desalmado. Lo único que pido ahora es justicia por Nayla. Fueron unos segundos que no llegué a agarrar a mi hija. Me la arrebataron, mi hijita murió en mis brazos porque ya estaba agonizando cuando llegamos al hospital", relató Alcira.

"No sé qué pasó. Lo único que sé es que escuché los disparos y salí a buscar como loca a mis hijos. Acá en esta esquina se juntan siempre muchos niños a jugar, lastimosamente le tocó a mi hija. Pido justicia por ella y más seguridad", agregó la mujer, que dijo no saber si se trató de un enfrentamiento narco.

"Ya están identificados, los están buscando. Son del barrio. Son dos chicos, no hay bandas, no sé si tienen enfrentamientos. Era un problema entre ellos y quedó en el medio mi hija. Yo problemas con los vecinos no tengo. Lo único que sé es que perdí a mi hija, nada más", concluyó.

En el tiroteo también resultó herido un joven de 19 años, identificado por la Policía como William Hernán Arsamendia Escobar. Fue atendido en el Hospital Piñero con una herida de bala con entrada y salida en la pierna derecha y sin riesgo de vida.

"Justicia por nuestro angelito": el dolor del padre de la nena de 4 años asesinada en guerra narco en la Ciudad

Vecinos del barrio 1-11-14 se concentraron para exigir justicia este miércoles por el asesinato a una niña de 4 años que quedó en medio de un tiroteo entre bandas narco. El padre de la nena, Orlando, encabezó la protesta y relató lo sucedido.

"A la noche estaba preparando la cena y mi mujer se fue al cajero, le dije a la nena que se quede jugando hasta que escuché disparos abajo de mi casa. Bajé corriendo y mi señora gritaba junto a mi cuñada, no me dio tiempo a nada. Empezamos a buscar a mi hija y una vecina empezó a gritar que estaba ahí con una bala", relató a C5N.

En cuanto a su momento personal tras el fallecimiento de la menor, el padre manifestó: "Es un dolor inmenso que no se lo deseo a nadie. Pido que apresuren la investigación para poder velar a mi hija. No tengo ganas de comer, no tengo ganas de hablar, ahora necesito la justicia de mi hija", agregó.