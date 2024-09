Graves denuncias de abuso en un jardín en Wilde: denuncian al profesor de educación física

Tras conocerse las denuncias, las autoridades del establecimiento educativo informaron que el profesor no fue desplazado de su puesto de trabajo, sino que va a continuar en el lugar realizando tareas administrativas.

“Mi hija me contó que jugaban dos juegos. Uno era el de policías y ladrones, donde ellos corrían y él cuando los detenía aprovechaba para tocarle la cola. Y el otro era el juego del pajarito y la tormenta, que cuando se escuchaba una canción y durante ella escuchaban a un pajarito ellos tenían que salir corriendo hasta un sector, agacharse y ponerse en cuclillas con la cola para arriba armando una casita, ahí venía el profesor y aprovechaba para tocarlos. ‘Me tocaba la cola de adelante y me tocaba la cola de atrás’, me contó mi hijo”, relató una madre de los niños que se hicieron presente en la escuela este lunes para reunirse con los directivos.

Otros de los padres aseguraron que el relato es el mismo sobre cómo es el abuso y que cada vez que el docente, Gastón, llegaba a la clase, muchas niñas se escondían debajo de la mesa por miedo. “Esto viene desde hace tiempo, pero nosotros nos enteramos el viernes. Fuimos todos los padres a denunciar a la Comisaría 15°, por ahora son 15 denuncias, pero se van sumando desde otros jardines donde también es profesor”, agregó otra mujer que su pequeño de la sala Celeste del jardín en declaraciones con Bernardo Magnano en Mañanas Argentinas por C5N.

Noticia en desarrollo.-