Prohíben a un músico tocar con su banda de rock hasta que pague la cuota alimentaria de su hija El hombre acumula una deuda superior a los $700.000. La resolución incluyó el embargo de sus cuentas bancarias y billeteras virtuales, la retención de la licencia de conducir y su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Por Agregar C5N en









La jueza María Victoria G. Andrián, a cargo del Juzgado de Familia N° 4 de Paraná, le prohibió a un músico el ingreso a bares y recintos culturales de la capital entrerriana por acumular una deuda superior a los $700.000 en la cuota alimentaria de su hija.

La resolución incluyó el embargo de sus cuentas bancarias y billeteras virtuales, la retención de la licencia de conducir y su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Además, el fallo le vetó la entrada como integrante de su banda de rock a locales específicos como Bar Limbo, La Vieja Usina, La Casa de la Cultura y la discoteca Monet Club.

La medida judicial se fundamentó en el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley Procesal de Familia de Entre Ríos. La causa avanzó a partir de las liquidaciones que presentó la madre de la niña, con reclamos aprobados por un monto de $740.547,73.