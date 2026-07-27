Prohíben a un músico tocar con su banda de rock hasta que pague la cuota alimentaria de su hija

La jueza María Victoria G. Andrián, a cargo del Juzgado de Familia N° 4 de Paraná, le prohibió a un músico el ingreso a bares y recintos culturales de la capital entrerriana por acumular una deuda superior a los $700.000 en la cuota alimentaria de su hija.
La resolución incluyó el embargo de sus cuentas bancarias y billeteras virtuales, la retención de la licencia de conducir y su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Además, el fallo le vetó la entrada como integrante de su banda de rock a locales específicos como Bar Limbo, La Vieja Usina, La Casa de la Cultura y la discoteca Monet Club.
La medida judicial se fundamentó en el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley Procesal de Familia de Entre Ríos. La causa avanzó a partir de las liquidaciones que presentó la madre de la niña, con reclamos aprobados por un monto de $740.547,73.
En la ciudad de Paraná también se dictaron otros fallos recientes con sanciones poco habituales para asegurar los derechos de los menores. Entre las alternativas aplicadas figuraron descuentos de la cuota en la factura de la luz, tareas comunitarias en la Municipalidad e inscripciones en la categoría más alta de la Central de Deudores del Banco Central.