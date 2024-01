Gobierno anunció cambios en el proyecto de educación y descarta hacerlo desde casa

El secretario de Educación Carlos Torrendel señaló también que "no hay una política encaminada hacia un sistema de voucher".

Torrendel: "Sin confianza no hay educación"

Al exponer en el marco del tercer plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Torrendel aseguró que "más allá de que algunos puedan sospechar, y hasta se ha hablado de homeschooling... Lo que queremos promover es el desarrollo de una educación presencial que pueda integrar instancias de virtualidad".

Antes de responder las preguntas de los diputados, el funcionario puso de relieve la centralidad que tienen, desde su visión, la "libertad" y la "confianza" en la educación, al sostener que "sin libertad no hay educación", a la vez que remarcó que "sin confianza no hay educación".

"Ningún aula, ninguna escuela, ninguna jurisdicción funciona si uno no logra establecer confianza para aprender y gestionar. Es aquello que permite que todo este juego pueda abrirse. Tenemos que promover confianza y previsibilidad", afirmó Torrendel.

Asimismo, el funcionario dijo que se impulsará una "evaluación entendida como información útil para la retroalimentación", al sostener que se trata de "una mirada humanista sobre la evaluación que implica que esté enhebrada en la enseñanza y el aprendizaje".

Descartó, asimismo, que se pueda implementar un "sistema voucher", al señalar que "no hay una política encaminada hacia un sistema de voucher".

"Lo que me informan desde el Gobierno sobre la noticia que salió del diálogo del presidente con el gobernador de Santa Cruz, es que el diálogo parece que no existió y que no hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers", respondió Torrendel, ante una pregunta en ese sentido formulada por el diputado de UXP, Daniel Arroyo.

Por otra parte, y ante una consulta de la diputada de la Izquierda, Romina del Plá, el funcionario dijo además que le "sorprende" la preocupación por el financiamiento de las Universidades, al sostener que "el verdadero drama es la educación básica. Preferiría hablar más sobre el gran desafío de los chicos que no pueden llegar a la Universidad".

Por otro lado, y en la ronda de respuestas a los diputados, el funcionario afirmó que "no hay ninguna intención relacionada con la atacar la estabilidad de la docencia" sino, dijo, "acompañar el desarrollo profesional de los docentes. Los docentes quieren capacitación. La vocación docente siempre implica vocación por el aprendizaje y no va a haber ninguna norma que implique terminar con eso".

El funcionario, que se permitió a lo largo de su exposición algunas bromas vinculadas a la extensión del debate, como cuando reconoció que "es el examen más largo que rendí en mi vida", ante la cantidad de preguntas y los cuestionamientos a las reformas que impulsa la ley.

En el marco de su exposición, Torrendel sostuvo además que "la política siempre es educación. Educamos cuando hacemos política" y remarcó la importancia de una política no centralista no sólo con el Estado como único actor eso no implica que el estado debe convertirse en un monopolizador de la educación".

Según Torrendel, se trata de una "justicia educativa. Tratamos de proponerles que la educación siempre implica esta inteligente búsqueda de una igualdad que es la igualdad por equivalencia y de una educación de calidad", a la vez que planteó la importancia de "congregar una diversidad de proyectos de comunidades y de personas, caminar hacia la justicia educativa es un elemento central".

Asimismo, el funcionario destacó la importancia de "fortalecer las bibliotecas populares, con la incorporación de lo digital", al sostener que "no hay ninguna intención de reducirlas", a la vez que afirmó que "son claves", para la educación.

Al iniciarse el encuentro, y antes de la exposición de los funcionarios, desde Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió en que se defina "el ámbito en el cual podemos escuchar la voces de los sectores de la sociedad civil que viene reclamando un espacio para que los escuchen" y planteó que esas reuniones podían ser de manera presencial o remota la semana próxima.

"Estamos en eso, viendo de qué manera vamos a recibir a quiénes deseen expresar su voluntad. Es importante que sean escuchadas todas las voces", anunció el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni.

Javier Milei, sobre el debate en el Congreso: "Tenemos los números, va a salir todo"

Pese a las opiniones contrarias que se expresaron en las comisiones del Congreso en las últimas horas, el presidente Javier Milei se mostró optimista de cara a la votación del proyecto de Ley Ómnibus: "Tenemos los números, va a salir todo", afirmó.

El mandatario remarcó que a su espacio lo votaron "para gobernar y lo va a hacer" y afirmó que su administración es "respaldada por las encuestas".

Javier Milei NA/José Scalzo.

Reitero además que el Gobierno "está dispuesto a privatizar el Banco Nación y todas las empresas del Estado".

Milei consideró que a un mes de haber asumido la jefatura del Estado "la gente tiene consciencia del desastre" que heredó su gobierno y "sabe que hay que pasar un mal trago para superarlo".

Asimismo, aseguró que su gestión concretó "la negociación más rápida de la historia" con el FMI y precisó que "las negociaciones las impulsó el Presidente y aplicamos un plan de ajuste mucho más profundo del que pedía el FMI".

"Estamos trabajando para poner a país en una senda de crecimiento que le permita ser una potencia en 35 años", señaló el mandatario durante una entrevista concedida a Radio La Red.

En relación al índice de precios al consumidor que se difundirá hoy a través del Indec, el Presidente sostuvo que "si el número de inflación está cerca del 25% será un éxito" de la política económica del Gobierno que sigue el ministro del área, Luis Caputo.

Milei aseguró que el Gobierno "está dispuesto a privatizar el Banco Nación y todas las empresas del Estado", y anticipó que "tarde o temprano" va a cerrar el Banco Central para implementar la dolarización de la economía argentina.

En relación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para desregular la economía que emitió el gobierno el pasado 20 de diciembre, Milei se mostró "optimista" en relación a su vigencia y aprobación por el Congreso, y consideró que el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" también será ratificado por el parlamento.

"Nosotros creemos que va a salir todo", enfatizó el mandatario en relación a la suerte que tendrán esas dos normativas en el Congreso.

El jefe de Estado ratificó además que curso una invitación al papa Francisco para que visite la Argentina, y se mostró esperanzado que puede llegar al país "a pasar de la agenda" que tiene que cumplir el sumo pontífice.

"Creo que debe tener una agenda ligeramente más complicada que la mía, pero espero que pueda venir", subrayó.