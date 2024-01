Victoria Tolosa Paz: "Esta Ley Ómnibus se puede transformar en un mini bus"

La diputada de Unión por la Patria se refirió a la legislación que es analizada en el plenario de comisiones de Diputados y remarcó que desde los distintos bloques de la oposición "vienen criticando con mucha dureza y crudeza que no están de acuerdo".

La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz aseguró que “esta Ley Ómnibus se puede transformar en un mini bus” . Mientras se lleva a cabo una nueva jornada del plenario de comisiones que trata la legislación, remarcó en diálogo con C5N que desde los distintos bloques de la oposición "vienen criticando con mucha dureza y crudeza que no están de acuerdo".

“Nosotros escuchamos voces de bloques como el que preside Pichetto que vienen señalando con mucha dureza y crudeza no solamente que no están de acuerdo en la Ley Ómnibus en muchísimos capítulos y por eso decimos que esta ley se puede transformar en un mini bus”, pronunció Toloza Paz en una entrevista con Lucila Trujillo en el programa Nos Vemos.

"Sobre el capítulo electoral todos los bloques ayer dieron no hay necesidad de urgencia para tratarlo en extraordinarias”, explicó la diputada, para luego cuestionar al Gobierno Nacional: “Si la situación es tan dramática y nosotros dejamos un país destruido, ¿por qué no decretaron la emergencia alimentaria, por qué no está Caputo acá poniendo la cara en un plan que se supone es económico para sacar a la Argentina de la crisis?”.

plenario de comisiones Ley Ómnibus La Ley Ómnibus es analizada en el plenario de comisiones de Diputados. Télam

Sobre la conferencia de prensa brindada anoche por el Ministro de Economía, Tolosa Paz le pidió al funcionario "que dejar de amenazar a este Parlamento y al pueblo argentino". "La amenaza yo creo que es la demostración de lo que ellos sienten a la hora de ponernos a nosotros como los responsables de la crisis económica y social que fundamentalmente se vive en este momento", describió.

Luego de afirmar que como bloque "queremos rechazar el decreto", la diputada analizó en C5N que La Libertad Avanza “hace 30 días que gobierna y yo se que hace 30 días la mayoría de la gente está peor".

"Todas las propuestas que han enviado a la cámara con mucha humildad tenemos que decirles no van a llevar alivio porque vemos una desorganización de la vida cotidiana a partir de todas las medidas que impactan en la compra de alimentos en el servicio de luz y de gas, el aumento indiscriminado de las prepagas, en todo. Aquellos que están endeudados con tarjetas de crédito que se les va a disparar los intereses punitorios, hay una situación que los sectores más débiles van a ver claramente como se les va a complicar dia a dia la vida”, finalizó.