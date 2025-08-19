19 de agosto de 2025 Inicio
Giro en la causa del médico que chocó contra un camión: había consumido cocaína

Diego Quirós, oriundo de Mar del Plata, murió el 8 de junio pasado en un accidente sobre la Ruta 88 en el que también falleció el hijo de su pareja. La Justicia comprobó que conducía bajo el efecto de estupefacientes y liberó al camionero.

Quirós, de 57 años, murió tras impactar el acoplado de un camión.

El hecho se produjo el 8 de junio pasado sobre la Ruta 88, que une Mar del Plata y Necochea. A la altura del kilómetro 43, cerca de Miramar, Quirós chocó contra el acoplado que se había desprendido de un camión Mercedes Benz L1114 conducido por Raúl Lozano García.

El médico conducía un Mercedes Benz GLA 200 en el que también viajaban su esposa, Yanina Liani, y el hijo de ella, Iñaki Mendizábal, con destino a Mar del Plata. La mujer resultó herida pero sobrevivió, mientras que el médico de 57 años y el menor fallecieron en el acto.

Tras el hecho, el camionero fue detenido e imputado por los dos homicidios culposos, y el fiscal Rodolfo Moure solicitó la prisión domiciliaria. Se comprobó que el camión no tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Lozano García no contaba con la licencia habilitante.

Diego Quirós era especialista en diagnóstico por imágenes y director de Imágenes MdQ

Diego Quirós era especialista en diagnóstico por imágenes y director de Imágenes MdQ

Ahora, el juez de Garantías de Mar del Plata, Daniel de Marco, le dictó la falta de mérito luego de que las pericias demostraron que Quirós manejaba a alta velocidad y había consumido cocaína, que aún estaba presente en su sangre "aproximadamente 16 horas de producido su deceso".

"La ingesta de cocaína, dada la sensación de autosuficiencia que produce, posibilita el riesgo de accidentes fundamentalmente de circulación con vehículos a motor, situación que se ha visto reflejada en estas actuaciones", señaló el magistrado en su resolución.

El juez aclaró que el camionero "mantiene su íntima vinculación al proceso como imputado", pero ordenó su libertad "por no existir mérito suficiente" para determinar su responsabilidad, que deberá ser establecida "en la etapa procesal correspondiente".

