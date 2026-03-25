25 de marzo de 2026 Inicio
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Pablo Quirno se defendió de las críticas por su actuación en el caso de Agostina Páez: "Acompañamos desde el primer día"

El canciller destacó el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores en el conflicto judicial de la abogada santiagueña en Brasil. "La intervención diplomática no fue de 'último momento'", aseguró.

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Pablo Quirno aseguró que la Cancillería asistió a Agostina Páez en su situación judicial.

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El ministro de Relaciones Exteriores y Culto expresó en su cuenta de X que "la intervención diplomática no fue de 'último momento'". "Estuvimos acompañando el caso desde el primer día y coordinados en la acción que requería la defensa de Agostina", escribió, en respuesta a las críticas de un usuario.

"Que no se den a publicidad previa las gestiones diplomáticas realizadas, no es indicio de que no se estaba trabajando en el caso desde el Gobierno", agregó.

En la previa del juicio, Cancillería presentó una carta donde aseguró que estaban dadas las condiciones para que la joven de 29 años continúe cumpliendo su condena en la Argentina.

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El canciller remarcó la acción coordinada con la defensa de la joven y que por los tratados entre ambos países se presentó una nota garantizando el cumplimiento de la ley, a través del consulado argentino, asegurando que el proceso penal puede ser cumplido y monitoreado.

Luego, durante una entrevista en Radio Mitre, destacó: "Ella tenía que contratar una defensa y nosotros le dimos el apoyo de saber cómo manejarse en un sistema que es extraño. Entonces, terminaron contratando un abogado y luego lo cambiaron. Eso hizo que la causa tome otra estrategia, pero nosotros estuvimos ahí desde el primer momento".

Sin embargo, señaló que no pueden garantizar su retorno y que no hubo un aporte económico a Páez porque la Cancillería no es garante de la conducta de los ciudadanos argentinos en el exterior.

Por otro lado, desde la cuenta Oficina de Respuesta Oficial agregaron: "Hoy, 24 de marzo, el Vicecónsul argentino en Río de Janeiro acompañó a Agostina en la audiencia decisiva, donde se resolvió que puede volver a nuestro país y continuar el proceso desde la Argentina. Todo se hizo de forma profesional, discreta y dentro de las competencias consulares, como corresponde en estos casos".

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La abogada detenida en Brasil realizó un descargo en redes sociales: "Aprendí lo que es el racismo"

Agostina Páez, la abogada retenida en Brasil por racismo, finalmente fue habilitada a volver a la Argentina luego de la primera audiencia en el Tribunal Penal número 37 de Río de Janeiro, donde también se le redujo la pena y se la instó a realizar tareas comunitarias. Tras conocer la noticia, la joven realizó un sentido descargo en redes sociales, donde volvió a pedir disculpas.

"En este tiempo aprendí lo que es el racismo. Lo que sufrieron y sufren muchas personas. Me informé, hablé con ellos y aprendí y entendí el dolor que puede causar", redactó en una historia de Instagram.

Enseguida pasó a contar cómo vivió sus días en el país vecino: "Fueron muy duros, de mucha soledad y tristeza. Pero también de mucha reflexión y aprendizaje".

agostina paez posteo
El posteo de Agostina Páez tras ser habilitada para regresar a Argentina.

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