19 de abril de 2026 Inicio
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Gendarmería interceptó una encomienda con fentanilo y propofol en Puerto Madryn

Se trató de un operativo de gran magnitud que además destapó una red más amplia con drogas, dinero y armas. Las autoridades chubutenses barajan la hipótesis de un tráfico organizado a nivel interprovincial.

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Un perro detector marcó el paquete en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn. 

Un perro detector marcó el paquete en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn. 

Gendarmería Nacional interceptó una encomienda proveniente de Entre Ríos en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn y descubrió que contenía sustancias de uso médico altamente reguladas. Durante el operativo, los efectivos hallaron 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo. El procedimiento derivó en allanamientos posteriores que permitieron secuestrar más drogas, dinero en efectivo y armas, lo que reforzó la hipótesis de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes entre provincias.

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Un paquete sospechoso proveniente de Entre Ríos destapó una red de narcotráfico interprovincial. El hallazgo se produjo gracias a un perro detector que marcó la encomienda sospechosa. Fue entonces cuando las autoridades revisaron el paquete y encontraron dentro 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo, sustancias muy potentes que se usan en medicina.

Las autoridades continuaron con la investigación para determinar quién iba a recibir el paquete y detuvieron al sospechoso cuando fue a buscarlo en la terminal de ómnibus. Después, con orden judicial, allanaron su casa y secuestraron celulares y papeles importantes para la causa.

Terminal de ómnibus Chubut

La Fiscalía de Rawson tomó el caso y coordinó con distintas unidades de Gendarmería para seguir la investigación en varias provincias y el secuestro de todos los elementos incautados, en el marco de la Ley 23.737. Es así que continuaron los allanamientos, y en Paraná, los agentes encontraron una gran cantidad de medicamentos y drogas: 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 de fentanilo, 25 frascos de ketamina y 15 de remifentanilo.

Además, secuestraron dinero en distintas monedas —más de 15 millones de pesos, 17 mil dólares y 3.200 reales— junto con armas de fuego y municiones. Todo quedó bajo investigación judicial.

La investigación sigue abierta para saber a dónde iba a llegar el envío y comprobar si detrás hay una organización dedicada al tráfico de estos medicamentos. No se descartan nuevas medidas en los próximos días.

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