22 de marzo de 2026 Inicio
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Este argentino que vive en Suecia explicó cómo cambia socialmente la ciudad según la estación y se volvió viral: ¿qué dijo?

La teoría del video sostiene que, durante los meses de oscuridad, la sociedad sueca se rige por una eficiencia silenciosa y solitaria.

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  • La pareja del video explica que este estado de repliegue dura exactamente la mitad del año.

  • Mito Derribado: Los suecos no son antisociales por elección, sino que están invernando debido al clima.

  • El video muestra cómo el frío extremo vacía los espacios públicos, eliminando la interacción social externa.

  • Insisten en que los extranjeros no deben sentirse rechazados, ya que es un comportamiento colectivo.

Un video publicado en TikTok por un joven argentino residente en Suecia se ha vuelto viral al explicar uno de los fenómenos sociológicos más fascinantes del norte de Europa: la metamorfosis radical de la conducta humana según la estación del año. El video ha resonado profundamente en la comunidad de expatriados porque pone nombre a la "angustia estacional" y al posterior alivio que genera el cambio de luz.

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Según su relato, que ya acumula millones de reproducciones, la ciudad pasa de un estado de "hibernación social" absoluta a una explosión de vitalidad que resulta casi irreconocible para quienes vienen de culturas más cálidas. Para este argentino, vivir en Suecia implica aceptar que la personalidad de una ciudad puede estar totalmente supeditada a su posición geográfica.

Qué dijo el joven argentino que vive en Suecia y habló sobre los encuentros sociales

-argentinos en Suecia - viral

Un argentino que reside en el país nórdico ha logrado derribar un mito muy extendido sobre la frialdad de los locales, revelando que el comportamiento de los suecos está estrictamente ligado a los ciclos de la naturaleza. A través de la cuenta de TikTok @argensueco, este joven y su pareja sueca comparten sus constantes choques culturales, explicando en un video viral que la aparente falta de sociabilidad no es un rasgo de personalidad antisocial, sino un estado de "hibernación social" motivado por el clima extremo.

Durante los seis meses de frío y oscuridad, la población se refugia en sus hogares, una dinámica que comparan con el ciclo de descanso de los osos para preservar energía hasta la llegada de la luz. En el video, que ha generado miles de interacciones en este marzo de 2026, la pareja bromea sobre sus diferencias culturales, calificando al argentino como una "especie diferente" que no logra adaptarse al letargo invernal con la misma facilidad.

La joven sueca destaca que, ante la ausencia total de personas en las calles debido a las bajas temperaturas, los espacios públicos se vuelven desiertos, permitiendo situaciones cómicas como gritar consignas futboleras argentinas sin que nadie se percate. Este fenómeno de "vida de cueva" es una estrategia de supervivencia emocional que termina de forma repentina cuando los días comienzan a alargarse, momento en el que la sociedad inicia su paulatina reapertura al mundo exterior.

Finalmente, el mensaje central del clip viral es una recomendación directa para cualquier expatriado o turista que visite Escandinavia: "no se lo tomen como algo personal". El aislamiento de los suecos durante el invierno es una respuesta ambiental y no un rechazo hacia los demás.

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