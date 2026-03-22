Después de Punch, llega Raquel: la ternera que superó el abandono de su madre y se volvió viral a las redes El animal estaba al borde de la muerte y logró recuperarse gracias al trabajo del veterinario Gastón Britos. Su historia tuvo este domingo un capítulo clave en vivo por C5N. Por + Seguir en







La conmovedora historia de Raquel, la ternera que superó el abandono de su madre y se volvió viral a las redes

Desde Tres Pozos, Córdoba, la historia de Raquel conmovió a miles de personas y se volvió viral en las redes sociales. La ternera fue rechazada por su madre y se encontraba al borde de la muerte por desnutrición, pero la encontró el veterinario Gastón Britos, especialista en grandes animales, y le salvó la vida.

“Estos animalitos suelen morir en poco tiempo. A ella la pudimos encontrar y recuperar. El proceso es complejo”, relató Britos en C5N este domingo. Cuando la halló, Raquel estaba tan debilitada que ni siquiera podía alimentarse por sus propios medios. Durante los primeros días, necesitó asistencia constante para ingerir leche.

El caso tiene una explicación frecuente en el mundo rural: el rechazo materno. “Suele ser cosas que pasan en la naturaleza. Raquel es hija de una vaquillona, es decir, su primera cría. El parto fue complicado y la madre terminó lastimada. De hecho, está en enfermería con un cuadro delicado. Pero la conexión madre e hija ya no está”, explicó el veterinario.

Con el correr de los días, y gracias a un seguimiento minucioso, la ternera empezó a mostrar signos de recuperación. El proceso fue acompañado paso a paso en redes sociales, donde miles de usuarios siguieron su evolución diaria. “La gente pudo ver su recuperación en el día a día”, señaló Britos, quien además destacó el impacto emocional del caso: “Se terminan enganchando porque tenemos pasión y amor por los animales”.

El momento más significativo llegó este domingo, durante la entrevista en vivo. Por primera vez, Raquel logró tomar por sí sola dos litros de leche desde un balde con tetina. “Esto es un avance tremendo”, celebró Britos, mientras la escena se convertía en una postal de superación.