Galia Moldavsky habló del linchamiento mediático de los adeptos de Milei y dijo que Cristina Kirchner es "única"

La periodista y productora habló sobre el alcance del streaming y los ataques que sufrió en redes sociales por parte de libertarios.

Por

"El Presidente está todo el día en Twitter", apuntó Galia Moldavsky.

Galia Moldavsky creció entre micrófonos, columnas y escenarios, pero no le teme a los bordes ni a la incomodidad. Dicen lo que muchos callan con humor, agudeza y sensibilidad.

Te puede interesar:

Periodista y socióloga, hija del humorista y actor Roberto Moldavsky, fue invitada a Historias Mínimas, el ciclo de entrevistas conducido por la periodista Daniela Ballester, donde realizó un repaso sobre su carrera, analizó la política actual y el alcance de la violencia en redes sociales.

A sus 30 años no se define como una persona "joven", es más, confiesa que nunca se sintió joven. "Siempre fui una persona muy pesimista, nunca tuve como ese optimismo e ilusión de la juventud, siempre estaba mentalmente un poco más adelante", contó.

Galia con Daniela 7-8-25

Comenzó a trabajar hace más de una década como productora, un rubro en el que para ella "es muy difícil proyectarse". Siempre tuvo la sensación de que "en todos los lugares que iba a trabajar era solo por un tiempo". Ahora es directora artística del canal de streaming Blender, donde está a cargo del armado de la programación, seguimiento de los programas e incorporación de nuevos talentos.

"Me encanta la producción, siento que es un sueño que cumplí. Tenía el sueño, en algún momento de mi vida, de armar una programación, tener esa posibilidad de encontrar gente talentosa y abrirle la puerta", aseguró Galia.

"Lo que diga en el streaming escala diez veces más que cualquier cosa que haga en cualquier otro medio"

Galia detalló que su carrera fue creciendo de manera gradual: "Nunca tuve como un salto de exposición, estaba en un programa más chico hasta que llegué a Blender, cuando nacía y cuando el streaming estaba empezando a explotar".

Sin embargo, en diciembre de 2024 decidió abandonar el programa en el que participaba, Escucho ofertas, a raíz de los ataques que sufrió en redes sociales por sus dichos sobre Javier Milei.

Fue cuando mencionó al mandatario en una sección en la que ella analizaba a una categoría de hombres que describió como "virgos", aquellos que, en palabras de la periodista eran hombres "que no están acostumbrados a lidiar con mujeres en su vida cotidiana, que no tienen amigas mujeres, que se sienten más cómodo entre varones, que le cuesta los vínculos con las mujeres, salvo con la madre, o hermana o si tiene una pareja".

Esto llevó a que Galia respondiera que Milei era "el rey de los virgos, o el referente, y ahí es el punto de inflexión en mi carrera, esa viralización de ahí en adelante nunca paró. Ahí se viralizó y le llegó al presidente el tuit", reflexionó.

"El Presidente está todo el día en Twitter no es muy complicado que le lleguen las cosas", apuntó la joven, por lo que ese comentario llevó a un "linchamiento" hecho por los libertarios. "No lo viví con tanta angustia porque no me arrepentí de nada de lo que dije", afirmó.

En esta línea, aún todavía sus dichos "sostengo la categoría sostengo que Milei es un referente de ese sector, obviamente que el término virgo en argentina tiene un tono peyorativo o como algo despectivo, pero en esta altura ya son como una categoría social los yanquis le dicen incels, es una categoría para nombrar a un grupo de personas".

Esto llevó a que Galia reciba un ataque constante en redes sociales, que la metió en una "espiral de locura y linchamiento todas las semanas". Esto la llevó a tomar la decisión de salir del aire, para "probar el ejercicio de mirar la época, observar lo que está pasando y ser mejor".

También calificó a este momento en que se vive en redes sociales, y pidió que en algún momento "los hijos de puta vuelvan a tener vergüenza, que les vuelva a dar vergüenza ser hijos de puta".

Galia Moldavsky 7-8-25 (1)

Galia y su vínculo con la política: "Juan Grabois me gusta mucho, son voces que sí entienden la época"

En medio del clima de violencia política que atraviesa la Argentina, Galia cree que "Milei es un síntoma de la época" y que "hay valores, que cuando todo esto pase, pase la oleada, se va a notar quién se mantuvieron a sus convicciones y quienes se plegaron a la época porque quedaba bien".

Para la socióloga, más allá si Milei es reelecto o no, "una ola de época que va para largo" que trasciende y que no se puede frenar.

En cuanto a su mirada política, Galia describió que "lo que busca cualquier persona de 30 años es proyectar su futuro con tranquilidad, poder tener cierta esperanza de futuro".

"Fuimos demasiados conscientes del segundo gobierno de Cristina, el de Macri y el de Alberto, lo vimos todo muy a conciencia y es muy difícil tener esperanza después de eso", sentenció. Para la periodista, le pasa que el 90% de los políticos que hablan "si fueron parte de esos gobiernos no me interesa lo que tienen para decir".

Galia Moldavsky 7-8-25 (2)

"Me parece fuera de lugar que quieran explicar algo, no es el momento de que ustedes digan nada. Es otra gente que tiene que hablar ahora: gente que no fue parte, que no nos mintió en la cara, gente que no fue responsable del deterioro del país", añadió.

Al contrario, hay ciertas voces que a Galia le interesa escuchar y la convocan, como en el caso de Juan Grabois: "Es un tipo coherente, no importa el gobierno siempre mantuvo sus ideas".

Sobre Cristina Kirchner expresó: "Es increíble lo que genera, no hay nadie como ella". Principalmente, porque "es una persona inteligente, dice cosas con contenido, nunca sentís que te está pelotudeando o engañando. Es sólida cuando habla y tiene en sus espaldas recuerdos buenos de esa época, cuando ella y Néstor fueron gobierno".

"Su condena corrió el eje de la discusión y la volvió a poner como una figura mística casi, entonces me parece que en ese sentido es única en su especie. No hay ningún político como ella en Argentina", cerró.

