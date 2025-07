Aníbal Fernández definió como "alcahuete" a Javier Milei y advirtió: "Están rompiendo un país"

El exministro de Seguridad y dirigente peronista aseguró que este Gobierno solo crea "parches que no dan soluciones" a los argentinos. También apuntó contra José Luis Espert por los insultos contra Florencia Kirchner: "Es la hija de mi amigo y mi amiga, hay que sacarlo de la política".

En búsqueda de una unidad: "El peronismo es una forma de vivir"

De cara a las elecciones legislativas, el peronismo se reorganiza en la provincia de Buenos Aires. Al ser consultado sobre si la nueva fórmula es de unidad y renovación?, el dirigente peronista aclaró: "Depende a que se llame renovación, porque a veces se escuchan cosas que son insensatas".

"¿Cuándo hablamos de renovación es porque no te dejan participar? No. Entonces participá de alguna forma, júntense en algún grupo de pertenencia y de una pelea de característica parecida", sentenció Fernández.

Asimismo, subrayó: "No alcanza con ser joven, hay que ser joven y preparado, no alcanza con ser preparado, hay que ser preparado y joven".

Ante esta posible renovación, Fernández también remarcó que ciertos errores del espacio llevaron a que Javier Milei llegue a ocupar el lugar de Presidente: "Encontrar esa alternativa que otra vez que por macanas nuestras a lo mejor terminó mirando a este personaje y nos muestra un gobierno que es un mamarracho".

"No puede ser que este Presidente se transforme en un alcahuete de otros países porque él quiere parecerse a los otros países", sentenció.

En relación con las marchas de jubilados que realizan diariamente los miércoles frente al Congreso, para reclamar un aumento en las jubilaciones, Aníbal señaló que "a los viejos se los cuida no se les pega".

Ahora lo que el peronismo y la oposición tiene que pensar es "cómo resolvemos lo que se viene, el futuro, no me cuentes a historia, ya está, la conocemos". Los tiempos cambian, el mundo avanza y ciertas políticas que se aplicaron en el pasado pueden no funcionar en estos tiempos.

Lo más importante es poder "garantizar que tengas el plato de comida", y añadió que "el comedor más importante no es el de Once" o al que las personas van cuando necesitan, sino "es cuando vos comés con tu vieja al lado, ese es el que tenemos que recuperar de alguna manera, para que las cosas vayan bien".

Aníbal Fernández y el día en que conoció a Cristina: "La señora es brava y discutimos"

"Los que pregonan libertad celebran la prisión de una mujer que representa la voluntad popular de millones de argentinos", sentenció Aníbal Fernández, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

En relación con esto, afirmó que "los peritos dicen que no tiene nada que ver. Son 51 obras, que están cuestionando, hay 34 que no era Cristina la presidenta, y hay 48 que ya están demostradas. ¿Qué estamos discutiendo? No tiene mucho sentido".

Sobre la relación que mantiene con la expresidenta, Fernández confirmó que pondría las manos en el fuego por ella, "porque nunca encontraría a un tipo con las pelotas tan bien puestas o a una mujer tan bien cuadrada como para plantarse adelante de Cristina, para decirle si hacemos tal cosa nos dan un porcentaje de tal cosa o tres pesos, te da una patada en el culo". "La conozco, sé cómo piensa, trabajé a su lado muchos años", reflexionó.

Los insultos de José Luis Espert contra Florencia Kirchner: "Hay que sacarlo de la política"

El pasado 11 de junio, el día posterior al fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, el diputado libertario participó de un congreso de comunicación política en la UCA y lanzó una serie de insultos contra Florencia, la hija de la expresidenta y Néstor Kirchner.

Estas declaraciones le molestaron mucho a Fernández, cuando Espert "se metió con la nena, porque es la hija de mi amigo y mi amiga, hay que sacarlo de la política".

En esa línea continuó "tenés que ser un ruin para decirle eso, como es un estúpido, no hay que perder el tiempo". Eso no es todo, sino que también recordó el episodio reciente donde una funcionaria, junto a otras personas, habrían arrojaron excremento frente a la casa de Espert.

"Qué estúpido será, que tiraron caca en la puerta de la casa y la piba sigue presa, dale idiota, vos tenés que ir a decir ´che déjense de joder´, agarra la palita y saca vos la caca y se terminó el conflicto", continuó. El lunes pasado, Cámara Federal de San Martín liberó a la funcionaria tras permanecer casi una semana detenida.