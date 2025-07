Teresa Parodi aseguró que Milei usa un "discurso destructivo" que "nos lleva 50 años atrás"

La cantante remarcó que se trata de "un discurso agresivo, que no respeta al ser humano" y reafirmó su admiración por Cristina Kirchner, a quien definió como "la figura política más importante del país".

Teresa Parodi comenzó a cantar y a tocar la guitarra desde muy joven, a los 19 era una profesional de la música en Corrientes, provincia donde nació y realizó su primera etapa en su carrera.

parodi foto2 Daniela Ballester realizó un completo recorrido por la vida y la carrera de Teresa Parodi.

En 1979 llegó a Buenos Aires, casada y con cinco hijos, pero muy pocos la conocían a nivel nacional. Sin embargo, desde sus primeros pasos recorrió el Litoral argentino y llevó su música a distintos puntos recónditos del país. “Creo que la música que te dice algo que te emociona, que te hace sentir parte de un todo, la música es eso, un lenguaje maravilloso porque es amoroso”, afirmó.

Su música, sus letras trascienden las generaciones, se transmiten y se convierten en un legado “muy hermoso”, confesó la cantante cuando se da cuenta de que generaciones más jóvenes reconocen su trabajo.

¿Cuáles son los músicos que escucha Teresa Parodi? Sin querer decir un nombre por arriba de otro, eligió a Divididos y su versión de El Arriero, por la que se emocionó y por ser un hilo conductor que la une con sus hijos. Otro es Juan Quintero o Lisandro Aristimuño cuya obra definió como “maravillosa”. “Me gusta muchísimo lo que está haciendo Milo J, me gusta su frescura, su manera de encarar esa forma musical tan nueva y cómo le gusta a él el folclore”, sentenció.

Teresa Parodi y el amor: "Es la primera vez que hablo de mi compañera en televisión"

Manteniendo la privacidad, Teresa pudo contar algunos detalles sobre su pareja, de la cual no habla seguido en entrevistas. “Tengo una relación muy hermosa, muy completa, que me resulta absolutamente necesaria, me acompaña en toda mi actividad, en todo lo que desarrollo en mi vida profesional”, afirmó.

Tras su separación en buenos términos con el padre de sus hijos, Guillermo Parodi, hace treinta años, fue difícil poder contarle a su familia que había conocido a una mujer.

parodi1 “Tengo una relación muy hermosa, muy completa", sostuvo en relación a su pareja.

“Es la primera vez que hablo de mi compañera en televisión, fue difícil en el primer momento”, confesó la cantante, ambas tenían familias con hijos grandes de edad. Pero “fue muy hermoso porque creo en el amor, eso fue lo que nos hizo alcanzar la comprensión amorosa, te digo que soy una persona, pese a todo lo que pase, que soy una persona feliz”, admitió.

Al ser consultada sobre el lugar que ocupa el sexo en una relación de pareja, aseguró que "es importantísimo" y, añadió que "no me puedo imaginar que no sea así, ayuda a seguir mirando el mundo, más entero uno mismo con su propia vida en todos los planos, más completa".

“Siento ahora es que estamos retrocediendo de una manera espantosa”

En medio de la "batalla cultural" que lleva adelante Javier Milei, y que menciona en sus discursos, Parodi expresó que "es destructivo", y que la Argentina está retrocediendo sin frenos.

En esa línea calificó el discurso del Gobierno como "agresivo" porque es "un discurso que no respeta al ser humano y eso me parece que es muy doloroso para la sociedad, que atravesó tantas cosas difíciles, y salió adelante airosa y logró ser ejemplo en el mundo".

"La política es una herramienta de construcción colectiva"

“De muy joven fui militante, soy una militante, creo en la política”, comenzó su relato Parodi, recordando que fueron sus padres quienes le enseñaron que la política es una herramienta de construcción colectiva.

“Hablaban con nosotros de política porque teníamos que saber pensar, imaginar un país donde queremos vivir, para eso era necesaria la política”, reafirmó.

La cantante comenzó durante su adolescencia en la juventud peronista, en Corrientes, y en ese movimiento político se mantiene hasta la actualidad.

Sobre las generaciones actuales, Parodi se refirió a que “prefieren no hablar, otros son apolíticos, pero la política atraviesa todo”.

Por el contrario, la generación a la que pertenece Parodi atravesó “mucho para sostener la democracia”. “No se debería estar discutiendo ahora lo que estamos discutiendo, el negacionismo, me parece que la gente que pasamos por todo eso no podemos llegar a la conclusión que no nos interesa la política o el destino del país”, sentenció.

parodi foto2a “No se debería estar discutiendo ahora lo que estamos discutiendo", afirmó.

"Con Cristina somos compañeras"

Parodi fue la primera ministra de Cultura de la Nación durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. "Siento por ella una gran admiración y un gran respeto", admitió.

Después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la condena a 6 años de prisión contra la expresidenta en la causa "Vialidad", la cantante remarcó que "todas las cosas que se presentaron demuestran que no hubo sobreprecios, que las obras que se pagaron están", entonces evidentemente es "parte de un plan para sacarla del medio".

"Hizo dos presidencias extraordinarias, creo que fue la única presidenta argentina que se fue con una plaza en la que no se podía respirar de la multitud", reflexionó.

A pesar de todo, para la cantante el lugar de conductora lo tiene Cristina: "Lo que creo es que ha tenido un gesto extraordinario cuando se juega y dice que va a ser candidata, es demasiado inteligente para no saber lo que iba a pasar".

¿Cómo es Cristina? En la relación diaria, Parodi pudo observar y conocer a la exmandataria de una manera diferente a su imagen pública: "No es una mujer soberbia. Cristina era respetuosa de la historia, de la memoria, de un lugar", cerró.