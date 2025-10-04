4 de octubre de 2025 Inicio
El calor y el buen tiempo duran poco: rige una alerta por tormentas para Buenos Aires

A pesar de que el sábado comenzó con sol y buenas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional adelantó que en las próximas horas desmejorarán las condiciones meteorológicas. ¿A qué hora llegan las lluvias?

El Servicio Meteorológico adelantó el pronóstico de lluvias en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas, lluvias y viento para Buenos Aires y varias provincias de Argentina. A pesar de que la jornada del sábado 4 de octubre comenzó con altas temperaturas y sol, las condiciones desmejorarán con el correr de las horas.

El pronóstico anticipó que para el fin de semana llegan las lluvias. 
Inminente arribo de tormentas y granizo en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias al AMBA

El SMN informó que las provincias bajo alerta amarilla y naranja por tormentas son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En este caso, las tormentas fuertes o localmente severas, estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", expresaron.

Mientras que la provincia de Chubut está bajo alerta por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. En zona cordillerana, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs. En zona de meseta, se esperan valores entre 10 y 20 mm en 24 hs. No se descartan la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas.

Por último, en las zonas cordilleranas de La Rioja, Catamarca, San Juan, Neuquén, y Mendoza, están bajo alerta por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

A qué hora va a llover en Buenos Aires

Según el pronóstico extendido del SMN, en la noche del sábado se presentarán tormentas aisladas, que incrementarán en intensidad durante las primeras horas del domingo 5.

Este fenómeno se mantendrá durante el resto del día, aminorando hacia la noche en lluvias aisladas. El lunes 6 se prevé que salga nuevamente el sol, pero las temperaturas mínimas descenderán de manera repentina a los 9 grados.

CABA pronóstico.

