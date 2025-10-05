Se va el calor y llegan las lluvias: hay alerta por tormentas y ráfagas en 11 provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos para Buenos Aires y otros 10 distritos por fuertes precipitaciones y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. En CABA se espera un domingo pasado por agua. Por







La zona del AMBA recibirá lluvias y chaparrones toda la jornada del domingo. Pexels

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y ráfagas para la provincia de Buenos Aires y otros 10 distritos que este domingo registrarán fuertes precipitaciones y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, una inestabilidad que también se extiende al AMBA.

Tras las altas temperaturas del sábado, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores amanecen con tormentas aisladas y una temperatura de 18°. Por la tarde, la máxima llegará apenas a 21° y se mantendrán los chaparrones. El termómetro bajará a 16° en horas de la noche, ya con lluvias aisladas menos intensas.

Las precipitaciones más intensas se esperan en Entre Ríos y el centro y este de Corrientes, donde rige una alerta amarilla por tormentas fuertes acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén acumulados entre 20 y 60 mm.

Al mismo tiempo, el centro del país se encuentra bajo aviso amarillo por vientos. En Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba soplarán desde el sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h.

Mientras tanto, en La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza se esperan vientos del noroeste u oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta Alerta por tormenta 05-10-25 SMN Entre Ríos: toda la provincia.

toda la provincia. Corrientes: Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Monte Caseros, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento Alerta por viento 05-10-25 SMN Buenos Aires: Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, Lobería, Necochea, Adolfo Gonzales Chaves, norte de Coronel Dorrego, San Cayetano y Tres Arroyos.

Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, Lobería, Necochea, Adolfo Gonzales Chaves, norte de Coronel Dorrego, San Cayetano y Tres Arroyos. Santa Fe: Garay, La Capital, San Jerónimo, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López.

Garay, La Capital, San Jerónimo, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López. Córdoba: toda la provincia.

toda la provincia. La Pampa: Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chical Co y Puelén.

Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chical Co y Puelén. San Luis: toda la provincia.

toda la provincia. Mendoza: este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y zona baja de San Rafael.

este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y zona baja de San Rafael. Santiago del Estero: Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento. La Rioja: cordillera de General Lamadrid, cordillera de Vinchina, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

cordillera de General Lamadrid, cordillera de Vinchina, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. San Juan: cordillera de Iglesia, cordillera de Calingasta, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.