2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Miami: cinco argentinos fueron detenidos acusados de robar en un reconocido shopping

Los oficiales estadounidenses informaron que robaron valijas y las llenaron ropa. Los imputados tienen entre 41 y 49 años. Quiénes son los sospechosos.

Por
Cinco argentinos detenidos en Estados Unidos. 

Cinco argentinos detenidos en Estados Unidos. 

Cinco turistas argentinos fueron detenidos en Miami acusados de robar varios locales del Dolphin Mall, uno de los shoppings más visitados del sur del estado de Florida. Las autoridades detallaron que los hombres tienen entre 41 a 49 años.

El grupo de 5 amigos argentinos detenidos en Miami. 
Te puede interesar:

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami

Según consignó NBC Miami y Telemundo 51, agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia, recibieron varias denuncias sobre supuestos hurtos en varios locales del centro comercial. Tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, dieron con los acusados mientras actuaban de manera coordinada: primero se dirigieron a la tienda Burlington, donde se llevaron valijas de gran tamaño sin pagarlas.

Luego, fueron vistos en comercios de reconocidas marcas como Columbia y The North Face, donde llenaron equipaje que habían robado previamente con prendas y artículos extraídos de las estanterías. A partir de las cámaras, también se advirtió queel grupo se dispersaba para evitar levantar sospechas, con algunos integrantes que distraían a los empleados y otros ocultaban los productos en las valijas.

Otras imágenes muestran la comunicación constante entre ellos y cómo salían rápidamente de los comercios sin pasar por caja. Dos de los delincuentes fueron captados poco después en la tienda Tommy Hilfiger, mientras que su arresto fue concretado en una parada de ómnibus próxima al centro comercial: en su poder tenían mercancía valuada en aproximadamente 950 dólares. Los otros tres fueron detenidos aún dentro del establecimiento, con artículos por más de 1100 dólares.

Quiénes son cinco argentinos detenidos en Miami

Los sospechosos, identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), enfrentan cargos por los delitos “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”.

El vocero policial Álvaro Zabaleta confirmó que las detenciones se realizaron bajo el operativo especial “Operación Fiestas Seguras”, implementado para reforzar la vigilancia en zonas comerciales durante la temporada alta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi levanta la copa de la Conferencia Este, primero en la historia de Inter Miami.
play

Con una asistencia de Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

El capitán de la embarcación le pidió a gritos al Puma Rodríguez que se baje del avión.

Escándalo en un avión: expulsaron al Puma Rodríguez tras discutir con la tripulación

La Policía de Córdoba retira a los perros del domicilio de su dueño.

Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas

Este nombre propio no se elige hace 3 décadas a pesar de su significado positivo.

El nombre que nadie elige desde 1996 y solo ocho personas lo usan en Argentina

Luciana Ferrari. 

Causa ANDIS: dos imputados se negaron a declarar

El refuerzo de estos requisitos busca consolidar una conducta más responsable en la conducción.

Cuál es el detalle de la VTV por el cual te la pueden rechazar de forma inmediata

Rating Cero

El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

La artista es una de las figuras más influyentes y ricas del mundo del entretenimiento.

El gasto millonario de Taylor Swift para la boda del año: revelaron datos secretos de su ceremonia

El intérprete contó cómo hace para mantenerse activo y vital más allá de la edad.

"Es mi terapia personal": Diego Torres reveló un cambio radical en su vida

Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió.

Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió: de quien se trata

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix
play

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix: cuál es

John Lennon influenció toda una generación con su música y su estilo. 

Este es el perfume favorito que usaba John Lennon: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

Belaúnde sufrió algunas lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas.

Atacaron a balazos a un candidato a presidente en Perú

Hace 14 minutos
Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.

Petro cruzó a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

Hace 15 minutos
La Policía de Córdoba retira a los perros del domicilio de su dueño.

Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas

Hace 18 minutos
El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

Hace 21 minutos
El grupo de 5 amigos argentinos detenidos en Miami. 

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami

Hace 57 minutos