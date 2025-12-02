Miami: cinco argentinos fueron detenidos acusados de robar en un reconocido shopping Los oficiales estadounidenses informaron que robaron valijas y las llenaron ropa. Los imputados tienen entre 41 y 49 años. Quiénes son los sospechosos. Por + Seguir en







Cinco argentinos detenidos en Estados Unidos.

Cinco turistas argentinos fueron detenidos en Miami acusados de robar varios locales del Dolphin Mall, uno de los shoppings más visitados del sur del estado de Florida. Las autoridades detallaron que los hombres tienen entre 41 a 49 años.

Según consignó NBC Miami y Telemundo 51, agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia, recibieron varias denuncias sobre supuestos hurtos en varios locales del centro comercial. Tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, dieron con los acusados mientras actuaban de manera coordinada: primero se dirigieron a la tienda Burlington, donde se llevaron valijas de gran tamaño sin pagarlas.

Luego, fueron vistos en comercios de reconocidas marcas como Columbia y The North Face, donde llenaron equipaje que habían robado previamente con prendas y artículos extraídos de las estanterías. A partir de las cámaras, también se advirtió queel grupo se dispersaba para evitar levantar sospechas, con algunos integrantes que distraían a los empleados y otros ocultaban los productos en las valijas.

Otras imágenes muestran la comunicación constante entre ellos y cómo salían rápidamente de los comercios sin pasar por caja. Dos de los delincuentes fueron captados poco después en la tienda Tommy Hilfiger, mientras que su arresto fue concretado en una parada de ómnibus próxima al centro comercial: en su poder tenían mercancía valuada en aproximadamente 950 dólares. Los otros tres fueron detenidos aún dentro del establecimiento, con artículos por más de 1100 dólares.

Quiénes son cinco argentinos detenidos en Miami Los sospechosos, identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), enfrentan cargos por los delitos “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”.

El vocero policial Álvaro Zabaleta confirmó que las detenciones se realizaron bajo el operativo especial “Operación Fiestas Seguras”, implementado para reforzar la vigilancia en zonas comerciales durante la temporada alta.