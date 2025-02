Fuera de control: el fuego en El Bolsón avanza a una zona poblada y hay 120 casas destruidas

Las autoridades informaron que las condiciones climáticas empeoraron la situación y que "el fuego avanzó hacia la costa del Río Azul, afectando Hue Nain y Cascada Escondida".

Además, las ráfagas de viento alcanzaron los 80 km/h y extendieron las llamas hacia la zona sur. En ese contexto, los brigadistas continúan trabajando a contrarreloj para evitar que el fuego llegue a las viviendas. En redes sociales, se observaron impresionantes imágenes de las grandes alturas que alcanzaron las llamas.

Incendios en El Bolsón 8-2-25

"La cabeza del incendio está detenida, y los medios aéreos comenzarán a operar este sábado si el clima lo permite", señalaron, mientras este fin de semana se sumaron brigadistas de Bariloche para optimizar accesos y abastecimiento de agua.

Orlando Báez, miembro del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), indicó: "Lo que estamos tratando de hacer es defender las casas, porque el incendio tomó mucha fuerza en este momento. También tenemos gente apostada en el colegio CET 23, donde se estaban recibiendo donaciones para los afectados".

El Bolsón bien puede ser una imagen de Argentina.

Incendiándose y nadie reacciona. pic.twitter.com/c3aqx4o8MN — José Ted (@Jose_Ted_0) February 8, 2025

Una situación dramática

"Estamos en la zona de Río Azul. Como ven ustedes, el incendio está totalmente fuera de control. Por estas horas, los únicos que pueden hacer algo son los medios hidrantes", explicó Luciana Avilés, enviada de C5N a El Bolsón.

También se refirió al trabajo de los bomberos y rescatistas, el cual se torna complejo debido a que el fuego está llegando a lugares de difícil acceso.

"Hay que venir a ayudar porque los brigadistas se cansan. Hay que ayudar con las bombas porque el fuego no para. Y la lluvia no va a llegar. Siento un dolor porque se me está quemando el lugar", expresó angustiado un vecino de la zona al móvil de C5N.

En tanto, otro lugareño señaló: "Hay un montón de voluntarios, inapreciable lo que están ofreciendo, nosotros arrancamos a las 8 am haciendo la logística para no tener contratiempos después y trajimos una bomba. Estamos preparándonos para juntar agua. Mañana va a hacer mucho calor y viento".

Dictaron la prisión preventiva para uno de los detenidos por los incendios

La Justicia dictó la prisión preventiva para uno de los sospechosos de haber iniciado los incendios forestales que ya arrasaron con más de 3.000 mil hectáreas en la localidad rionegrina de El Bolsón.

Se trata de un hombre de 31 años, oriundo de Neuquén, con domicilio en Senillosa, que había sido encontrado con una botella de líquido inflamable el miércoles pasado cerca de la confluencia de los ríos Blanco y Azul.

Este viernes, el juez Ricardo Calcagno hizo lugar a todos los pedidos de la fiscalía y ordenó que el sospechoso permanezca alojado en un establecimiento penitenciario de Bariloche durante 30 días, mientras avanza la investigación que lo involucra.