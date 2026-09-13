13 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Qué color es el que le dará suerte a cada signo del zodíaco en septiembre 2026

La astrología propone distintas tonalidades para acompañar las energías de este período y favorecer determinadas cualidades personales.

Por
Conocé cuales son los colores que le darán suerte a cada signo del zodíaco en septiembre.

Conocé cuales son los colores que le darán suerte a cada signo del zodíaco en septiembre.

Freepik
  • Cada signo del zodíaco tiene asignada una tonalidad especial para septiembre de 2026.
  • Los colores se relacionan con distintas cualidades, emociones y energías según la astrología.
  • Las tonalidades buscan acompañar las necesidades de cada signo durante el mes.
  • La propuesta apunta a potenciar diferentes aspectos personales, desde la intuición hasta la disciplina.

Los colores ocupan un lugar importante en distintas tradiciones y creencias, donde suelen asociarse con determinadas energías, emociones o intenciones. Por este motivo, algunas personas eligen determinadas tonalidades para vestirse, decorar sus espacios o sumar pequeños objetos a su vida cotidiana con la idea de transmitir o atraer algo en particular. Sin embargo, esta elección también puede responder simplemente a gustos personales o preferencias estéticas, sin una intención simbólica detrás.

El Sol ingresa en Libra y marca un nuevo momento astrológico que también coincide con el comienzo de la primavera en el hemisferio sur.
Te puede interesar:

Sol en Libra: cómo impacta en cada signo el 23 de septiembre y qué trae la primavera

Dentro de la astrología, cada color puede representar diferentes cualidades y relacionarse con el momento que atraviesa cada signo. Algunas tonalidades se asocian con la confianza y la determinación, mientras que otras simbolizan aspectos como la creatividad, la calma o el equilibrio. Desde esta perspectiva, elegir un color durante septiembre puede servir como una forma de acompañar las energías que predominan en el mes y potenciar determinados aspectos de la vida cotidiana.

Estos son los colores que le darán suerte a cada signo del zodíaco durante septiembre.

Estos son los colores que le darán suerte a cada signo del zodíaco durante septiembre.

Qué color le dará suerte a cada signo del zodíaco en septiembre 2026

Aries: violeta

El violeta será el aliado de Aries durante septiembre, ya que se relaciona con la intuición y la sensibilidad. Su uso puede ayudar al signo a comprender mejor sus emociones y atravesar con mayor calma la influencia de la Luna llena.

Tauro: plateado

Para Tauro, el plateado se vincula con el reconocimiento y la valoración personal. La tonalidad puede acompañar un período favorable para avanzar hacia sus objetivos y recibir las recompensas por los esfuerzos realizados.

Géminis: verde esmeralda

El verde esmeralda simboliza crecimiento y esperanza, dos cualidades que pueden resultar importantes para Géminis este mes. Su presencia ayudará a sostener la motivación y mantener la confianza cuando algunos proyectos avancen más lentamente de lo esperado.

Cáncer: lila

Cáncer puede encontrar en el lila una tonalidad asociada con la calma y el equilibrio emocional. Su uso favorecerá una mirada más serena sobre las propias emociones y permitirá evitar preocupaciones o pensamientos repetitivos.

Leo: celeste

El celeste acompaña a Leo con una energía ligada a la creatividad y la libertad de pensamiento. Durante septiembre, puede ayudar al signo a ampliar sus perspectivas, desarrollar nuevas ideas y encontrar soluciones originales.

Virgo: dorado

El dorado representa reconocimiento y confianza, dos aspectos que cobrarán protagonismo para Virgo durante su temporada. Esta tonalidad puede ayudar al signo a valorar sus logros, fortalecer su autoestima y permitirse ocupar el centro de atención.

Libra: negro

Para Libra, el negro representa una etapa de transformación y madurez. El color puede acompañar el cierre de asuntos pendientes y ayudar al signo a establecer límites, ordenar sus prioridades y dejar atrás aquello que ya no necesita.

Conocé cuales son los colores que le darán suerte a cada signo del zodíaco en septiembre.

Conocé cuales son los colores que le darán suerte a cada signo del zodíaco en septiembre.

Escorpio: rosa

El rosa propone para Escorpio una energía más vinculada con el cuidado y el amor propio. Su uso puede ayudar a reducir la autoexigencia, reconocer los propios avances y encontrar un mayor equilibrio frente a la intensidad emocional.

Sagitario: azul marino

Sagitario podrá apoyarse en el azul marino para afrontar un septiembre que le exigirá mayor concentración. Asociado con la responsabilidad y la seriedad, este color puede ayudarlo a mantener el foco y tomar decisiones con mayor claridad.

Capricornio: amarillo

El amarillo llega como una invitación para que Capricornio baje el nivel de autoexigencia y disfrute más del día a día. Asociado con el optimismo y la alegría, puede favorecer una actitud más relajada frente a las responsabilidades.

Acuario: marrón

El marrón se relaciona con la estabilidad y la perseverancia, cualidades que pueden beneficiar a Acuario durante septiembre. La tonalidad ayudará a mantener los pies sobre la tierra y transformar ideas o proyectos en resultados concretos.

Piscis: bordó

El bordó combina intensidad, pasión y determinación, características que pueden impulsar a Piscis a perseguir sus objetivos. El color favorecerá el compromiso y la disciplina necesarias para sostener proyectos importantes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La astrología revela cuáles son los signos que mejor analizan cada situación y piensan cuidadosamente antes de dar el próximo paso.

Horóscopo de hoy: los signos más estrategas del zodíaco este 14 de septiembre

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 13 de septiembre

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 12 de septiembre

Estos son los números de la suerte para hoy viernes 11 de septiembre, signo por signo

Estos son los números de la suerte para hoy viernes 11 de septiembre, signo por signo

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 11 de septiembre

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 10 de septiembre

Rating Cero

Reviví el look que lució Antonela Roccuzzo y que se mantiene como tendencia.

Así es el look effortless que lució Antonela Roccuzzo y se mantiene como tendencia

La cantante relató cómo fue la colocación de un chip hormonal y los cambios que produjo en su vida.
play

Gladys "La Bomba Tucumana" se puso un chip hormonal y contó los efectos: "Estoy como..."

¿Tini le fue infiel a De Paul?

Aseguran que Tini Stoessel le fue infiel a Rodrigo De Paul con un famoso cantante: "Chapaban a lo loco"

El hijo de Gilda participó de un homenaje a su madre en Pasión de Sábado.

El hijo de Gilda la recordó a 30 años de su muerte: "Intenté escaparme de su figura, pero no pude"

La Joaqui y Tiago confirmaron su relación con una tierna foto.

Tras su escandalosa separación de Luck Ra, La Joaqui presentó a Tiago PZK como su nuevo novio: "Qué nervios"

Eugenia China Suárez y una publicación que abrió el debate.

La China Suárez volvió a mostrarse sin Icardi y un detalle encendió las alarmas: ¿crisis en la casa de los sueños?

últimas noticias

En 1810,, Mariano Moreno anunció la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires.

Bibliotecas porteñas: de las imponentes a las populares, un refugio de patrimonio y lectura

Hace 12 minutos
Reviví el look que lució Antonela Roccuzzo y que se mantiene como tendencia.

Así es el look effortless que lució Antonela Roccuzzo y se mantiene como tendencia

Hace 14 minutos
Este es el pueblo de españa ubicado entre las montañas que busca nuevos vecinos.

Este pueblo de España busca vecinos y da lugar a todo tipo de emprendimientos: qué ofrece

Hace 25 minutos
Así estará el clima durante el fin de semana y los días previos al inicio de la primavera.

Nubes e inestabilidad: así será el clima del fin de semana y los días previos al inicio de la primavera

Hace 34 minutos
Conocé todos los detalles sobre los nuevos robots de Tesla.

Tesla apuesta por uno de sus proyectos que más sorprende: así son sus robots humanoides

Hace 45 minutos