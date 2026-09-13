Qué color es el que le dará suerte a cada signo del zodíaco en septiembre 2026

La astrología propone distintas tonalidades para acompañar las energías de este período y favorecer determinadas cualidades personales.

Conocé cuales son los colores que le darán suerte a cada signo del zodíaco en septiembre.

Los colores ocupan un lugar importante en distintas tradiciones y creencias, donde suelen asociarse con determinadas energías, emociones o intenciones. Por este motivo, algunas personas eligen determinadas tonalidades para vestirse, decorar sus espacios o sumar pequeños objetos a su vida cotidiana con la idea de transmitir o atraer algo en particular. Sin embargo, esta elección también puede responder simplemente a gustos personales o preferencias estéticas, sin una intención simbólica detrás.

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Dentro de la astrología, cada color puede representar diferentes cualidades y relacionarse con el momento que atraviesa cada signo. Algunas tonalidades se asocian con la confianza y la determinación, mientras que otras simbolizan aspectos como la creatividad, la calma o el equilibrio. Desde esta perspectiva, elegir un color durante septiembre puede servir como una forma de acompañar las energías que predominan en el mes y potenciar determinados aspectos de la vida cotidiana.

El violeta será el aliado de Aries durante septiembre, ya que se relaciona con la intuición y la sensibilidad. Su uso puede ayudar al signo a comprender mejor sus emociones y atravesar con mayor calma la influencia de la Luna llena.

Estos son los colores que le darán suerte a cada signo del zodíaco durante septiembre.

Para Tauro, el plateado se vincula con el reconocimiento y la valoración personal. La tonalidad puede acompañar un período favorable para avanzar hacia sus objetivos y recibir las recompensas por los esfuerzos realizados.

El verde esmeralda simboliza crecimiento y esperanza, dos cualidades que pueden resultar importantes para Géminis este mes. Su presencia ayudará a sostener la motivación y mantener la confianza cuando algunos proyectos avancen más lentamente de lo esperado.

Cáncer: lila

Cáncer puede encontrar en el lila una tonalidad asociada con la calma y el equilibrio emocional. Su uso favorecerá una mirada más serena sobre las propias emociones y permitirá evitar preocupaciones o pensamientos repetitivos.

Leo: celeste

El celeste acompaña a Leo con una energía ligada a la creatividad y la libertad de pensamiento. Durante septiembre, puede ayudar al signo a ampliar sus perspectivas, desarrollar nuevas ideas y encontrar soluciones originales.

Virgo: dorado

El dorado representa reconocimiento y confianza, dos aspectos que cobrarán protagonismo para Virgo durante su temporada. Esta tonalidad puede ayudar al signo a valorar sus logros, fortalecer su autoestima y permitirse ocupar el centro de atención.

Libra: negro

Para Libra, el negro representa una etapa de transformación y madurez. El color puede acompañar el cierre de asuntos pendientes y ayudar al signo a establecer límites, ordenar sus prioridades y dejar atrás aquello que ya no necesita.

Conocé cuales son los colores que le darán suerte a cada signo del zodíaco en septiembre. Freepik

Escorpio: rosa

El rosa propone para Escorpio una energía más vinculada con el cuidado y el amor propio. Su uso puede ayudar a reducir la autoexigencia, reconocer los propios avances y encontrar un mayor equilibrio frente a la intensidad emocional.

Sagitario: azul marino

Sagitario podrá apoyarse en el azul marino para afrontar un septiembre que le exigirá mayor concentración. Asociado con la responsabilidad y la seriedad, este color puede ayudarlo a mantener el foco y tomar decisiones con mayor claridad.

Capricornio: amarillo

El amarillo llega como una invitación para que Capricornio baje el nivel de autoexigencia y disfrute más del día a día. Asociado con el optimismo y la alegría, puede favorecer una actitud más relajada frente a las responsabilidades.

Acuario: marrón

El marrón se relaciona con la estabilidad y la perseverancia, cualidades que pueden beneficiar a Acuario durante septiembre. La tonalidad ayudará a mantener los pies sobre la tierra y transformar ideas o proyectos en resultados concretos.

Piscis: bordó

El bordó combina intensidad, pasión y determinación, características que pueden impulsar a Piscis a perseguir sus objetivos. El color favorecerá el compromiso y la disciplina necesarias para sostener proyectos importantes.