Fred Machado se declaró "no culpable": como afecta esta decisión a José Luis Espert

El empresario, acusado de narcotráfico y fraude, evitó un acuerdo con la fiscalía en Texas para no entregar información sensible sobre las campañas que financió. La causa irá a juicio y le da "aire" al ex candidato de La Libertad Avanza.

Juntos: José Luis Espert y Fred Machado

El empresario Federico Andrés "Fred" Machado, quien se presentó ante la justicia de Estados Unidos con cargos por narcotráfico, lavado de activos y estafa, se declaró formalmente "no culpable" ante la fiscalía. Esta decisión que se concretó en las últimas horas, forzó un juicio oral para 2026 y reduce drásticamente la probabilidad de que aporte datos comprometedores sobre las campañas electorales que financió, como la de José Luis Espert.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.
Axel Kicillof acusó a los gobernadores dialoguistas de "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas"

La colaboración con la justicia estadounidense implicaba la entrega de información o la declaración contra terceras personas a cambio de una pena menor. La elección de Fred Machado de enfrentar un juicio oral a todo o nada cierra esa puerta y, con ella, la posibilidad de que salgan a la luz detalles sobre sus supuestos vínculos políticos .

La decisión del implicado, oriundo de Trelew, mantiene en vilo a la política argentina, especialmente a La Libertad Avanza, luego de que la justicia confirmara la transferencia de u$s200.000 que Espert recibió de Machado en una cuenta en el Bank of America durante 2020.

Expediente Fiscalía de Texas Fred Machado

Según analiza La Nación la fiscalía considera clave el mecanismo “further credit to” presente en la transferencia, que permite rastrear al beneficiario final de los fondos y otorga un alto valor documental a la evidencia. También se aportó como prueba la matrícula del avión privado del empresario, N28FM, que el dirigente político utilizaba en la Argentina.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que el juicio de Machado, que podría llevarlo a enfrentar más de 10 años de prisión, intensifica las dudas sobre la procedencia de los fondos de la campaña y la transparencia dentro de La Libertad Avanza.

Milei le tomó juramento a Santilli como nuevo ministro del Interior

Senado: la oposición busca aprobar la reforma de la ley de DNU antes del cambio de composición de la cámara

Se confirmó la eliminación de la Secretaría de Medios y Comunicación: no habrá nuevo vocero

El Gobierno liberó las matrículas y cuotas de las escuelas privadas: ahora, se podrán fijar sin autorización

Santilli se reunió con gobernadores para trazar "una agenda para avanzar en las reformas"

Jorge Macri condicionó su apoyo al Presupuesto a que Nación pague la coparticipación adeudada

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix

Tan Biónica lanzó un nuevo álbum y confirmó otro show en Vélez: cuándo será y dónde comprar las entradas

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: "El mío es un proyecto familiar"

Disney lanzó el primer teaser de Toy Story 5: cuándo se estrena en cines

El sorpresivo consejo de Evangelina Anderson para Valentina Cervantes tras su renuncia a MasterChef

El Gobierno apura el ingreso a la OCDE, el grupo de las mayores economías del mundo

Crisis: uno de cada cuatro argentinos de bajos ingresos tuvo que pedir plata a allegados para comer

Conmovedor discurso de Charly García al recibir el Premio Konex de Brillante: "Lo dedico a Mercedes Sosa"

Axel Kicillof acusó a los gobernadores dialoguistas de "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas"

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

