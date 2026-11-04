4 de noviembre de 2026 Inicio
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Juicio a "La Toretto": declara el hermano de la víctima tras una audiencia con revelaciones clave

Milton Armand se presentará este miércoles ante los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard en el debate contra Felicitas Alvite por la muerte de Walter. En la última jornada, un perito aseguró que el auto impactó a más de 80 km/h.

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Felicitas Alvite enfrenta un juicio por atropellar y matar a Walter Armand en 2024

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Durante la tercera jornada en el juicio contra Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto”, declarará el hermano de la víctima, Walter Armand, quien murió en 2024 luego de haber sido atropellado por la joven cuando presuntamente corría picadas en La Plata.

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Milton Armand se presentará ante los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard y su testimonio llegará después de una segunda jornada centrada en la exposición de Andrés Raggio, ingeniero mecánico de la Asesoría Pericial de La Plata.

Tras la última jornada, el familiar de la víctima de 36 años consideró que la actitud de Alvite, quien pidió disculpas, no disminuye la gravedad del hecho. “Después de dos años esperando un juicio, ahora es más fácil decirlo, pero tendría que haber sido en su momento. Ahora no, eso no sirve de nada”, sentenció en diálogo con Infocielo.

Al mismo tiempo, explicó que las disculpas de La Toretto “es tarde; tenía que haber sido en su momento”. “Es muy difícil estar afuera. Esperamos esto hace tiempo, pero es lo que nos toca. Mientras sea para bien y sirva para que haya un poquito de justicia, estamos acá”, sostuvo.

Juicio contra La Toretto: revelaciones claves en la última audiencia

En la última audiencia, ante el tribunal, declaró Andrés Raggio, ingeniero mecánico de la Asesoría Pericial de La Plata, que reconstruyó el recorrido de los vehículos antes del impacto y concluyó que el Volkswagen Gol Trend de Alvite circulaba a una velocidad de entre 82 y 85 km/h cuando embistió la moto de Armand, en el cruce de 13 y 532.

El especialista no solo analizó imágenes de cámaras de seguridad, rastros sobre el asfalto y otros elementos incorporados al expediente, sino que explicó que aplicó tres métodos fisicomatemáticos independientes y que todos llegaron a resultados similares sobre la velocidad del auto.

Al mismo tiempo, explicó que, durante el trayecto previo al choque, la joven de 23 años cruzó seis semáforos en rojo y que Valentina Velázquez, amiga de la acusada y también imputada, atravesó otras cuatro señales con esa indicación.

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