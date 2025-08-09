9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El viernes 15 de agosto será feriado y habrá fin de semana largo: cuál es el motivo y qué se celebra

En varias regiones del país se preparan celebraciones y actividades especiales vinculadas a la conmemoración.

Por
Feriados que generan fines de semana extendidos

Feriados que generan fines de semana extendidos

Agosto avanza con buenas noticias para quienes planean una escapada o simplemente desean descansar. A mitad de mes, nuevos Feriados se sumarán al calendario oficial y, uno en particular, permitirá disfrutar de un fin de semana largo ideal para hacer una pausa en la rutina.

Agosto tiene varios feriados.
Te puede interesar:

Será feriado el jueves 14 de agosto en 2025: qué se celebra y a quienes alcanza

La confirmación del día no laborable ya generó expectativas entre trabajadores, especialmente por caer un viernes, lo que extenderá el descanso hasta el domingo. Este feriado tiene un significado particular y se relaciona con una fecha emblemática que forma parte de la historia de un sitio en particular.

Por qué es feriado el viernes 15 de agosto en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo

-feriados calendario

Existen varios lugares dentro de la Provincia de Buenos Aires que tendrán un fin de semana largo gracias al día no laborable establecido para el 15 de agosto. En este caso, se verán beneficiados quienes trabajen en el Banco Provincia y la administración pública de:

  • Avellaneda: patronal
  • Saladillo: patronal
  • Germania, Gral. Pinto: aniversario fundacional
  • French, Nueve De Julio: patronal
  • Las Toscas, Lincoln: patronal
  • Blaquier, F. Ameghino: patronal

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se tendrá un fin de semana extendido de tres días consecutivos.

Cuándo cae el Día del Niño en agosto 2025: ¿es feriado?

En agosto hay muchos feriados en varias localidades de PBA.

Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 8 de agosto

Esta semana hay distintos Feriados que rigen para varios trabajadores

Decretan feriado para el jueves 7 de agosto en 2025: qué se conmemora y a quiénes alcanza

Confirman fin de semana largo en agosto: el Gobierno estableció que el 15 será día no laborable

Feriados: ¿es feriado el viernes 15 de agosto?

Leé más sobre todos los Feriados en esta semana

Será feriado este miércoles 6 de agosto en 2025: cuál es el motivo y quiénes lo pueden disfrutar

Uno por uno: Los Feriados de agosto de este año

Confirman que será feriado este martes 5 de agosto en 2025: cuál es el motivo

Rating Cero

Lali Espósito le hizo un pedido a Luck Ra.
play

Qué pasó entre Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina: "Nunca vi a alguien irse así"

En una interesante pieza de The New Yorker, el periodista Michael Schulman repasa desde diferentes ángulos cómo el gran proyecto de Marvel Studios ha devorado Hollywood

¿Qué pasa con las estrellas de Marvel? Las teorías de que los actores no despegan luego del UCM

Mi año en Oxford (My Oxford Year), un film protagonizado por Sofía Carson y Corey Mylchreest que combina romance y dramatismo con un toque de comedia.
play

Mi año en Oxford es lo más visto de Netflix pero también genera polémica: de qué se trata

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.
play

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

play

La noche de Graciela Alfano con Maradona, Charly García y Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde"

últimas noticias

El sospechoso ingresó al hospital con un balazo en el pulmón.

Lo balearon, se hizo pasar por una víctima de inseguridad y en realidad era un sicario con pedido de captura internacional

Hace 10 minutos
Tras la polemica del pato Juan, su dueña se reunió con el municipio.

Mendoza: tras la polémica por el pato Juan, su dueña se reunió con el municipio y acordaron el destino del ave

Hace 26 minutos
Advierten que la economía se enfrió en julio. 

Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

Hace 50 minutos
Denunciaron que la mujer estaba encerrada desde hace 20 años.

Córdoba: rescataron una mujer desnutrida que era reducida a la servidumbre por su esposo y su hija

Hace 54 minutos
La cadena nacional de Javier Milei en Casa Rosada. 

La curiosa frase de una película de Batman que Milei usó en cadena nacional

Hace 59 minutos