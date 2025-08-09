El viernes 15 de agosto será feriado y habrá fin de semana largo: cuál es el motivo y qué se celebra En varias regiones del país se preparan celebraciones y actividades especiales vinculadas a la conmemoración. Por







Feriados que generan fines de semana extendidos

Agosto avanza con buenas noticias para quienes planean una escapada o simplemente desean descansar. A mitad de mes, nuevos Feriados se sumarán al calendario oficial y, uno en particular, permitirá disfrutar de un fin de semana largo ideal para hacer una pausa en la rutina.

La confirmación del día no laborable ya generó expectativas entre trabajadores, especialmente por caer un viernes, lo que extenderá el descanso hasta el domingo. Este feriado tiene un significado particular y se relaciona con una fecha emblemática que forma parte de la historia de un sitio en particular.

Por qué es feriado el viernes 15 de agosto en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo -feriados calendario Existen varios lugares dentro de la Provincia de Buenos Aires que tendrán un fin de semana largo gracias al día no laborable establecido para el 15 de agosto. En este caso, se verán beneficiados quienes trabajen en el Banco Provincia y la administración pública de:

Avellaneda : patronal

: patronal Saladillo : patronal

: patronal Germania, Gral. Pinto: aniversario fundacional

aniversario fundacional French, Nueve De Julio: patronal

patronal Las Toscas, Lincoln: patronal

patronal Blaquier, F. Ameghino: patronal

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre