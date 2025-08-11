Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 18 de agosto en 2025

El próximo lunes 18 de agosto de 2025 será día no laborable en una parte del territorio nacional, lo que conformará un fin de semana XXXL para millones de personas. El calendario de Feriados locales, definido por ley, contempla muchas fechas, lo que en ocasiones genera cambios respecto al día exacto de conmemoración.
Este tipo de fines de semana largos suele ser aprovechado por quienes buscan una pausa en la rutina, ya sea para descansar o para realizar escapadas cortas. Las ciudades turísticas, en particular, se preparan para ofrecer promociones y paquetes especiales con el objetivo de atraer visitantes.
Por qué será feriado el 18 de agosto y quiénes tendrán fin de semana largo en 2025
-calendario feriados almanaque sobre mesa
Los habitantes de General Rivas (Suipacha) tendrán un finde mega largo, gracias a la combinación del feriado nacional del viernes 15 con el lunes 18 de agosto.
Así, quienes trabajan en las sedes del Banco Provincia y en la administración pública tendrán asueto esta fecha.