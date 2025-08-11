Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 18 de agosto en 2025 Tanto el sector turístico como el comercial ya comienzan a organizarse para recibir el movimiento adicional que suelen generar estos días. Por







Muchos trabajadores tienen Feriados extras durante este mes

El próximo lunes 18 de agosto de 2025 será día no laborable en una parte del territorio nacional, lo que conformará un fin de semana XXXL para millones de personas. El calendario de Feriados locales, definido por ley, contempla muchas fechas, lo que en ocasiones genera cambios respecto al día exacto de conmemoración.

Este tipo de fines de semana largos suele ser aprovechado por quienes buscan una pausa en la rutina, ya sea para descansar o para realizar escapadas cortas. Las ciudades turísticas, en particular, se preparan para ofrecer promociones y paquetes especiales con el objetivo de atraer visitantes.

Por qué será feriado el 18 de agosto y quiénes tendrán fin de semana largo en 2025 -calendario feriados almanaque sobre mesa Los habitantes de General Rivas (Suipacha) tendrán un finde mega largo, gracias a la combinación del feriado nacional del viernes 15 con el lunes 18 de agosto.

Así, quienes trabajan en las sedes del Banco Provincia y en la administración pública tendrán asueto esta fecha.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 15 de agosto

21 de noviembre