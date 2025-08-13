Decretan feriado para el miércoles 20 de agosto en 2025: qué se conmemora

El calendario de 2025 sumará una fecha especial en pleno mes de agosto, que implicará un día no laborable para una parte de la población. Este tipo de feriados conmemorativos suelen estar vinculados a hechos históricos, culturales o religiosos, y representan una oportunidad para reflexionar sobre su significado.
Su inclusión en la agenda regional impacta directamente en la organización de empresas, comercios y familias. Conocer su alcance y el motivo de la conmemoración resulta clave para planificar mejor las actividades durante esa semana.
Feriado del miércoles 20 de agosto: qué se celebra y quiénes lo pueden disfrutar
El gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció que los trabajadores del Banco Provincia y de la administración pública tendrán asueto en las siguientes localidades: