Decretan feriado para el miércoles 20 de agosto en 2025: qué se conmemora

Se establecieron varios feriados este mes, a través de decretos oficiales Pexels

El calendario de 2025 sumará una fecha especial en pleno mes de agosto, que implicará un día no laborable para una parte de la población. Este tipo de feriados conmemorativos suelen estar vinculados a hechos históricos, culturales o religiosos, y representan una oportunidad para reflexionar sobre su significado.

Su inclusión en la agenda regional impacta directamente en la organización de empresas, comercios y familias. Conocer su alcance y el motivo de la conmemoración resulta clave para planificar mejor las actividades durante esa semana.

Feriado del miércoles 20 de agosto: qué se celebra y quiénes lo pueden disfrutar -feriados calendario El gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció que los trabajadores del Banco Provincia y de la administración pública tendrán asueto en las siguientes localidades:

Rivadavia : 20 de agosto (fiesta patronal)

Guanaco, partido de Pehuajó: 20 de agosto (fiesta patronal)

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre