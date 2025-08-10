Doble festejo: qué partidos y localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 15 de agosto 2025 Para los vecinos de esos lugares, es una ocasión perfecta para festejar en comunidad, desconectarse o intercambiar celebraciones. Por







Uno por uno: Los sitios que tendrán Feriados extras en agosto

En medio de un mes cargado de celebraciones, algunas zonas de la provincia de Buenos Aires recibirán un asueto especial el viernes 15 de agosto. La jornada no forma parte de los Feriados nacionales, pero servirá como un complemento al fin de semana largo que se arma por el Día de San Martín.

Esta medida no aplica de manera uniforme: dependerá de cada municipio si la consideran como día libre por su aniversario fundacional, fiestas patronales u otros motivos locales. En los siguientes párrafos te contamos qué partidos y barrios bonaerenses tendrán asueto ese día.

Feriado del 15 de agosto en 2025: qué se celebra además del día no laborable nacional feriado-5-jpg..jpg Se estableció que aquellas personas que trabajan en el Banco Provincia y en la adminitración pública de los siguientes lugares, tendrán un feriado extra el 15 de agosto.

Avellaneda : patronal

: patronal Saladillo : patronal

: patronal Germania, Gral. Pinto: aniversario fundacional

aniversario fundacional French, Nueve De Julio: patronal

patronal Las Toscas, Lincoln: patronal

patronal Blaquier, F. Ameghino: patronal

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre