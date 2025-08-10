Doble festejo: qué partidos y localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 15 de agosto 2025

En medio de un mes cargado de celebraciones, algunas zonas de la provincia de Buenos Aires recibirán un asueto especial el viernes 15 de agosto. La jornada no forma parte de los Feriados nacionales, pero servirá como un complemento al fin de semana largo que se arma por el Día de San Martín.
Esta medida no aplica de manera uniforme: dependerá de cada municipio si la consideran como día libre por su aniversario fundacional, fiestas patronales u otros motivos locales. En los siguientes párrafos te contamos qué partidos y barrios bonaerenses tendrán asueto ese día.
Feriado del 15 de agosto en 2025: qué se celebra además del día no laborable nacional
Se estableció que aquellas personas que trabajan en el Banco Provincia y en la adminitración pública de los siguientes lugares, tendrán un feriado extra el 15 de agosto.