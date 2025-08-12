Decretan feriado para el martes 19 de agosto en 2025: qué se conmemora y a quiénes alcanza

El Poder Ejecutivo nacional anunció un nuevo asueto extendido que se suma al calendario oficial de Feriados en agosto, generando la expectativa de una semana laboral particular en varias regiones del país. Aunque no se trata de un feriado nacional, su implementación tendrá un alcance particular.
Sin embargo, su naturaleza variable genera dudas sobre quiénes quedan alcanzados y bajo qué condiciones se ofrece este beneficio. En esta nota te contamos todos los detalles.
Por qué será feriado el 19 de agosto y quiénes lo disfrutarán en 2025
Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.
Los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor, tendrán una jornada no laborable el próximo 19 de agosto.