Decretan feriado para el martes 19 de agosto en 2025: qué se conmemora y a quiénes alcanza

Este tipo de medidas, enfocadas en incentivar el turismo interno y dinamizar la economía regional, suelen aplicarse estratégicamente cerca de otros días libres.

Muchas personas tendran varios Feriados fuera del calendario nacional

Muchas personas tendran varios Feriados fuera del calendario nacional

El Poder Ejecutivo nacional anunció un nuevo asueto extendido que se suma al calendario oficial de Feriados en agosto, generando la expectativa de una semana laboral particular en varias regiones del país. Aunque no se trata de un feriado nacional, su implementación tendrá un alcance particular.

Muchos trabajadores tienen Feriados extras durante este mes
Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 18 de agosto en 2025

Sin embargo, su naturaleza variable genera dudas sobre quiénes quedan alcanzados y bajo qué condiciones se ofrece este beneficio. En esta nota te contamos todos los detalles.

Por qué será feriado el 19 de agosto y quiénes lo disfrutarán en 2025

Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

Los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor, tendrán una jornada no laborable el próximo 19 de agosto.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
