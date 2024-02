Gustavo Sáenz cargó contra Javier Milei: "Hemos recibido agresiones, descalificaciones y faltas de respeto"

La advertencia de la CGT al Gobierno: "Sin paritaria nacional docente no comenzarán las clases en todo el país"

En tanto, marcó que la quita de subsidios al transporte y el recorte de fondos coparticipables a los gobernadores de parte del Gobierno "no castiga a las provincias sino a la gente". En tal sentido, advirtió sobre la situación de la población, tras el ajuste: "Jodan con nosotros, pero no con la gente que la está pasando mal, no solo con el colectivo, que en marzo se va a $490 y alcanzará los $1.000".

También enfatizó sobre la decepción de quienes votaron a Milei en las últimas elecciones, ya que aseguró que "son muchas cosas que están afectando a los votantes del Presidente, aquellos que con la esperanza de que los delincuentes y la casta iba a pagar el ajuste, se está terminando ese relato y se está viendo una realidad que golpea todos los días".

"Al Presidente le está faltando alguien que le diga constantemente que no se olvide que es hombre y que comete errores. El error más grande es no darse cuenta que no estamos en campaña, que tiene que gobernar y tiene la obligación de serlo", agregó Sáenz, quien de esta manera le pidió al libertario que se percate de sus equivocaciones.

Gustavo Sáenz: "La Ley Ómnibus tenía muchas cosas buenas"

Por otro lado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó el proyecto de Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso, aunque luego se cayó en la Cámara de Diputados, ya que afirmó que "tenía muchas cosas buenas". Sin embargo, y a pesar de que sostuvo su voluntad de acompañar, aclaró que "no de servir".

En esta línea, analizó cómo transcurrió la sesión sobre el proyecto en la Cámara Baja: "Fue una sesión bastante compleja en lo legislativo, con diputados nuevos sin experiencia, y hay muchas cosas para aprender. Mis diputados se equivocaron a la hora de votar incisos por incisos. ¿En qué nos afectan los Fondos Fiduciarios si no dependen de las provincias?"