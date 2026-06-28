28 de junio de 2026 Inicio
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FIFA tapó la marca con cinta en los estadios del Mundial 2026 pero la respuesta en redes se volvió viral

Esta reconocida línea de aderezos usó la actitud de la institución en la Copa del Mundo a su favor con un divertido giro de marketing.

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Esta marca fue tapada por la FIFA en el Mundial 2026 pero usó el hecho para sus publicidades.

Esta marca fue tapada por la FIFA en el Mundial 2026 pero usó el hecho para sus publicidades.

Heinz usó la actitud de la FIFA en el Mundial 2026 para ironizar
  • La FIFA volvió a aplicar su política de ocultar marcas que no forman parte de los patrocinadores oficiales del Mundial 2026.
  • Los envases de Heinz aparecieron cubiertos con cinta adhesiva en sectores de prensa y hospitalidad de los estadios.
  • La empresa respondió con una publicación irónica que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
  • No es la primera vez que una marca reacciona a esta medida durante la actual Copa del Mundo.

El Mundial 2026 sigue dejando historias que van mucho más allá de lo que sucede dentro de la cancha. En esta oportunidad, una decisión de la FIFA relacionada con los patrocinadores oficiales del torneo terminó generando una inesperada repercusión en las redes sociales y le dio visibilidad a una reconocida empresa internacional.

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Como ocurre habitualmente en las competencias organizadas por la entidad que gobierna el fútbol mundial, los productos de compañías que no integran el grupo de sponsors oficiales no pueden exhibir sus marcas dentro de determinados espacios de los estadios. Por ese motivo, cuando esos artículos son utilizados en sectores de prensa o de hospitalidad, sus logos suelen ser cubiertos con cinta adhesiva.

Eso fue exactamente lo que ocurrió con los productos de Heinz, cuyos envases aparecieron con el nombre de la empresa tapado en distintas sedes de la Copa del Mundo. Las imágenes fueron registradas por periodistas y asistentes, y rápidamente comenzaron a circular en plataformas como X e Instagram.

Cómo fue la respuesta viral de la marca que fue tapada por FIFA en el Mundial 2026

Lejos de ignorar la situación, Heinz decidió convertir el episodio en una acción de marketing que terminó teniendo una gran repercusión. A través de sus redes sociales, la compañía compartió una imagen de sus productos con la marca cubierta y acompañó la publicación con un mensaje cargado de ironía.

En el partido, incluso cuando no podemos decirlo...”, escribió la empresa junto a una fotografía en la que se observaban los envases intervenidos con cinta negra sobre un fondo vinculado al fútbol. La publicación recibió miles de comentarios e interacciones en pocas horas.

La versión en español de la campaña también encontró eco entre los usuarios. En ese caso, la marca eligió la frase: “Puedes tapar el nombre, pero el sabor nos delata”, una referencia directa a la decisión de ocultar su identidad visual dentro de los estadios mundialistas.

No es la primera vez que una situación de este tipo genera repercusión durante el torneo. Semanas atrás, la FIFA también cubrió la identificación comercial del Levi’s Stadium de Santa Clara para evitar mostrar una marca ajena a sus acuerdos comerciales. En aquella ocasión, Levi’s respondió con publicaciones similares en las que se burló de la censura visual aplicada por la organización.

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