Mundial 2026: todos los partidos de este sábado 27 y cómo verlos La tercera fecha de la fase de grupos entra en su última jornada con encuentros que definirán clasificaciones y eliminaciones. La Selección argentina cerrará su participación en la zona, mientras que Portugal y Colombia afrontarán compromisos clave en una jornada repleta de emociones, figuras y mucho en juego rumbo a los dieciseisavos de final. Por Agregar C5N en









Lionel Messi arranca de suplente frente a Jordania.

El Mundial 2026 vive este sábado una jornada trascendental con el cierre definitivo de la fase de grupos. Se disputarán un total de ocho encuentros correspondientes a las zonas G, J, K y L, los cuales terminarán de delinear el cuadro de clasificados para los dieciseisavos de final La acción comenzará desde la madrugada con los duelos del Grupo G y se extenderá hasta las últimas horas de la noche, destacándose las presentaciones de Argentina, Inglaterra, Croacia y Colombia.

El plato principal será la presentación de la Selección argentina, que enfrentará a Jordania a partir de las 23 en el Dallas Stadium. El equipo nacional llega a este compromiso con 6 puntos y ya clasificado, tras haber goleado 3-0 a Argelia y vencido 2-0 a Austria. El entrenador Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi arrancará en el banco de suplentes, y el 11 titular estará conformado con varios jugadores que no son habituales titulares.

Otro de los grandes focos de atención de la jornada estará en el Grupo K, donde Colombia y Portugal de Cristiano Ronaldo protagonizarán un duelo de alto voltaje a las 20.30 en Miami para definir la cima de la zona. El conjunto sudamericano lidera con 6 unidades, mientras que los europeos lo escoltan con 4 puntos. En simultáneo, Congo y Uzbekistán se cruzarán en Atlanta para cumplir con el fixture del grupo, donde los africanos aún mantienen una mínima esperanza matemática.

La actividad vespertina estará marcada por la resolución del Grupo L a las 18. En esta zona, Inglaterra y Ghana llegan como punteros con 4 unidades cada uno y buscarán sellar su pase frente a Panamá y Croacia, respectivamente, teniendo estos últimos 3 puntos y la obligación de sumar para avanzar. Previamente, durante la madrugada, se definirán las posiciones del Grupo G con los enfrentamientos de Egipto ante Irán y Nueva Zelanda contra Bélgica.

Al finalizar este intenso cronograma de sábado, el torneo entrará en su etapa más emocionante con las llaves de los playoffs totalmente confirmadas.

Portugal de Cristiano Ronaldo buscará ganarle a Colombia para quedar en la cima de su grupo. Partidos del sábado 27 de junio: horarios y dónde ver en vivo Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos Croacia vs. Ghana (Grupo L) - Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos - 18:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos - 18:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) - Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos - 18:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos - 18:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+ RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) - Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos - 20:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos - 20:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Colombia vs. Portugal (Grupo K) - Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos - 20:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos - 20:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Argelia vs. Austria (Grupo J) - Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos - 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos - 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Jordania vs. Argentina (Grupo J) - Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos - 23:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública, Disney+, Paramount+