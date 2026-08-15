La picante respuesta de Daniela Christiansson al supuesto affaire de Maxi López con una modelo uruguaya

Tras los rumores de un presunto romance que involucra a su marido con otra mujer, la modelo sueca posteó una foto y respondió a la polémica.

Maxi López quedó en medio de la tormenta por un supuesto affaire con una modelo uruguaya mientras está en pareja con Daniela Christiansson. Después de que la información trascendiera en los medios, la esposa del exfutbolista decidió responder a los rumores con un picante posteo.

Aseguran que Maxi López se mensajeó con otra mujer mientras estaba con Daniela Christiansson: "Me mandó fotos desnudo"

Todo empezó cuando Pilar Smith ventiló todo en el piso de LAM. De acuerdo con la información de la periodista, López mantuvo conversaciones subidas de tono con Anto Lima. "Ella es comunicadora, empresaria, actriz. De repente, antes del Mundial, Maxi la empezó a seguir y comenzaron a chatear", reveló.

Acto seguido, reprodujeron la entrevista que Smith mantuvo con Lima, en el cual la uruguaya cuenta con lujo de detalles el vínculo digital: "Nos arrancamos a seguir en Instagram, fue este año, hace dos meses más o menos. Me dice cosas para ver si picaba, me empieza a hablar".

Si bien el futbolista al principio fue muy educado, ella le terminó cortando el rostro porque se dio cuenta que era una estrategia. "Súper caballero. Me invitó a una cena privada en Buenos Aires", contó, pero aclaró: "No accedí a la invitación a la cena. Era obvio que quería algo más".

Con respecto al contenido de las conversaciones, la uruguaya aseguró que "había chats picantes y fotos subidas de tono". Además, explicó que, para justificar las presuntas imágenes que le habría enviado por privado, López le preguntaba "qué tal estaba su cuerpo bajando de peso". "Hubo de todo, desnudo y con ropa", reveló.

HABLA LA MODELO URUGUAYA QUE CHATEABA CON MAXI LÓPEZ: "Me invitó a una cena privada" Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/M8mys7xZgE

De acuerdo con su relato, en un principio no sabía que el exfutbolista estaba en pareja. Sin embargo, comenzó a sospechar cuando descubrió que él había eliminado algunos mensajes. "Ahí yo me di cuenta de que sí estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock", aseguró.

"Él me contaba su día, yo le contaba mis días. Insistía con eso de la cena. Incluso también me dijo para venir a Montevideo. Yo quedé en shock, la verdad", concluyó.

La reacción de Maxi López y Daniela Christiansson

Por su parte, Maxi decidió compartir una foto junto a su mujer y sus dos hijas para intentar ponerle fin a los rumores sobre una presunta infidelidad. En la imagen se los puede ver posando en Italia durante la estadía del exfutbolista en ese país.

Daniela, en tanto, no pareció darle demasiada importancia al escándalo con la uruguaya y también compartió la postal familiar en su cuenta de Instagram, a la que sumó otra picante foto luciendo una bikini verde manzana.

Captura: redes sociales