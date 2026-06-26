Mundial 2026: la Línea D de subte extenderá su horario por el partido de Argentina ante Jordania La medida se aplicará para facilitar la desconcentración y brindar una alternativa a los hinchas que asistan al Buenos Aires Fan Fest de Plaza Seeber para seguir el encuentro de la Selección. El servicio especial funcionará hasta la madrugada del domingo. Por Agregar C5N en









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La Línea D de subte volverá a extender su horario este sábado 27 con motivo del partido entre la Selección argentina y Jordania por la tercera fecha del grupo J del Mundial 2026. El operativo especial busca agilizar el regreso de quienes sigan el encuentro desde el Buenos Aires Fan Fest ubicado en Plaza Seeber.

El partido comenzará a las 23 y, una vez finalizado el servicio habitual, algunas formaciones continuarán en servicio bajo un esquema especial. La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas para facilitar la desconcentración de los asistentes al evento organizado para acompañar a la Albiceleste.

No será la primera vez que se implemente esta modalidad, que ya se había extendido en recitales masivos de artistas como Bad Bunny, Airbag, AC/DC, Oasis y Lali, entre otros. En tanto, la Plaza Seeber se consolida nuevamente como el punto central de la experiencia mundialista en la Ciudad. Con capacidad para 15.000 personas, el espacio funcionará como sede principal del Buenos Aires Fan Fest y transmitirá otro de los partidos clave para la Scaloneta.

Los fanáticos de la Albiceleste podrán regresar a sus hogares en la línea D de subte, desde la estación Plaza Italia. Instagram: /basubte ¿Cómo funcionará la Línea D durante el partido de Argentina? Quienes utilicen la Línea D después del encuentro deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones:

El servicio funcionará hasta las 2 del domingo.

Las formaciones partirán únicamente desde la estación Plaza Italia.

Se podrá descender en las estaciones Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio. Qué pasa con la Línea B durante el fin de semana Además del operativo especial dispuesto para la Línea D, la Línea B mantendrá su cronograma habitual de fines de semana. El sábado prestará servicio desde las 6 y extenderá su funcionamiento hasta la 1:30 de la madrugada del domingo, mientras que el domingo volverá a operar desde las 8 hasta las 22:28 en su recorrido entre Juan Manuel de Rosas y Leandro N. Alem.