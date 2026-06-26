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26 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: la Línea D de subte extenderá su horario por el partido de Argentina ante Jordania

La medida se aplicará para facilitar la desconcentración y brindar una alternativa a los hinchas que asistan al Buenos Aires Fan Fest de Plaza Seeber para seguir el encuentro de la Selección. El servicio especial funcionará hasta la madrugada del domingo.

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Mundial 2026: la Línea D de subte extenderá su horario por el partido de Argentina ante Jordania
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La Línea D de subte volverá a extender su horario este sábado 27 con motivo del partido entre la Selección argentina y Jordania por la tercera fecha del grupo J del Mundial 2026. El operativo especial busca agilizar el regreso de quienes sigan el encuentro desde el Buenos Aires Fan Fest ubicado en Plaza Seeber.

Argentina garantizó su clasificación a 16avos del Mundial 2026 tras ganarle a Austria en la segunda fecha.
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El partido comenzará a las 23 y, una vez finalizado el servicio habitual, algunas formaciones continuarán en servicio bajo un esquema especial. La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas para facilitar la desconcentración de los asistentes al evento organizado para acompañar a la Albiceleste.

No será la primera vez que se implemente esta modalidad, que ya se había extendido en recitales masivos de artistas como Bad Bunny, Airbag, AC/DC, Oasis y Lali, entre otros. En tanto, la Plaza Seeber se consolida nuevamente como el punto central de la experiencia mundialista en la Ciudad. Con capacidad para 15.000 personas, el espacio funcionará como sede principal del Buenos Aires Fan Fest y transmitirá otro de los partidos clave para la Scaloneta.

Los fanáticos de la Albiceleste podrán regresar a sus hogares en la línea D de subte, desde la estación Plaza Italia.

Los fanáticos de la Albiceleste podrán regresar a sus hogares en la línea D de subte, desde la estación Plaza Italia.

¿Cómo funcionará la Línea D durante el partido de Argentina?

Quienes utilicen la Línea D después del encuentro deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones:

  • El servicio funcionará hasta las 2 del domingo.
  • Las formaciones partirán únicamente desde la estación Plaza Italia.
  • Se podrá descender en las estaciones Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio.

Qué pasa con la Línea B durante el fin de semana

Además del operativo especial dispuesto para la Línea D, la Línea B mantendrá su cronograma habitual de fines de semana. El sábado prestará servicio desde las 6 y extenderá su funcionamiento hasta la 1:30 de la madrugada del domingo, mientras que el domingo volverá a operar desde las 8 hasta las 22:28 en su recorrido entre Juan Manuel de Rosas y Leandro N. Alem.

Durante el horario extendido, el ascenso de pasajeros estará habilitado únicamente en las estaciones Juan Manuel de Rosas, Echeverría, Federico Lacroze, Dorrego, Carlos Gardel, Callao y Leandro N. Alem. El resto de las estaciones permanecerán cerradas una vez finalizado el servicio habitual.

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