Feroz incendio en un conventillo en La Boca: el drama de los que perdieron todo

El hecho ocurrió en Magallanes al 900, a dos cuadras del estadio de Boca, La Bombonera. Si bien no hubo víctimas fatales, más de 50 personas fueron evacuadas, 17 de ellas fueron atendidas por el SAME y 12 de ellas debieron ser trasladadas a los hospitales de la zona como Argerich, Penna y Ramos Mejía.

Los vecinos del propio conventillo fueron los que pidieron ayuda y en el lugar trabajaron 15 móviles del SAME, junto con personal de la comisaría 4C y bomberos de Caballito, de la Estación III de Barracas, de Puerto Madero, Cuartel V Pompeya y de la Vuelta de Rocha.

“El incendio aconteció este sábado a las 20 horas cuando el Comando de Operaciones desplazó dos dotaciones de bomberos al lugar. Se trata de un conventillo en el sector contrafrontal, de planta baja y dos pisos. Se provocó un incendio, que aún está en investigación”, señaló el jefe de bomberos.

Al mismo tiempo, señaló que aún se están desarrollando tareas de extinción, “apagando pequeños focos y bajando la temperatura”. “Por el momento no hay víctimas. Las de ayer 9 eran menos y mayores, de los cuales fueron trasladados por inhalación de humo”, sostuvo y agregó que personal idóneo de la Ciudad disputo que no el lugar no es habitable ya que “hay posibilidad de derrumbe por lo que solamente hay personal autorizando trabajando”.

Se incendió un conventillo en La Boca: la desesperación de perderlo todo

Los vecinos comenzaron a juntar donaciones para las familias afectadas, muchas de ellas quedaron en la calle y hay niños de entre 3 a 15 años, por lo que están pidiendo principalmente ropa, abrigo y zapatillas, a la espera de que den una solución habitacional

“Mis dos hijas perdieron todo. Desde el Gobierno de la Ciudad trajeron mantas y buzos, pero colchones no pudieron darnos porque en el depósito no tienen nada. La gente de La Boca es muy amable y nos donaron cosas”, relató Graciela, una vecina en diálogo con la periodista Mariela López Brown por C5N.