Crimen de Fernando Báez Sosa: pidieron anular la condena de Lucas Pertossi

El rugbier fue considerado "partícipe secundario" del asesinato, ocurrido en 2020, y condenado a 15 años de prisión. Su defensa hizo una presentación ante la Corte Suprema y exigió que se realice un nuevo juicio.

Los abogados de Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Baéz Sosa, le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que declare la nulidad de su condena y ordene la realización de un nuevo juicio. Según fuentes de Tribunales, la presentación fue realizada por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense y nuevo letrado a cargo de la representación del joven.

En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a Pertossi a 15 años de prisión como "partícipe secundario" del homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves, que terminó con la vida de Báez Sosa durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique , en la localidad bonaerense de Villa Gesell.

El abogado Nolfi argumentó que durante todo el proceso judicial se configuró "una afectación estructural al derecho de defensa" porque, según el nuevo defensor de Pertossi, hubo una supuesta coexistencia de intereses entre los imputados y la continuidad de una estrategia común que no tuvo en cuenta las particularidades de cada uno de los acusados.

Nolfi, quien asumió la representación legal de Pertossi en diciembre pasado, cuestionó a la anterior defensa de los ocho imputados por el asesinato de Báez Sosa: Hugo Tomei. Según el nuevo abogado, se tuvieron que haber garantizado defensas técnicas independientes porque desde el inicio del expediente hubo disparidad en los roles atribuidos en el crimen.

De esta manera , Nolfi le solicitó a la Corte Suprema que declare la nulidad de las actuaciones a partir del momento en que quedó comprometido el derecho de defensa, incluida la sentencia condenatoria, y que se realice un nuevo juicio en contra de Pertossi.

Quiénes son los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Máximo Thomsen fue condenado a prisión perpetua como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Máximo Thomsen Captura TV

Ciro Pertossi fue condenado a prisión perpetua como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

ciro pertossi

Enzo Comelli fue condenado a prisión perpetua como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

enzo comelli

Matías Benicelli fue condenado a prisión perpetua como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Matías Benicelli Caso Fernando Báez Sosa Audiencias Enero 2023 Télam

Luciano Pertossi fue condenado a prisión perpetua como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

luciano pertossi.webp

Ayrton Viollaz fue condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Ayrton Viollaz Fernando Báez Sosa rugbiers Facebook

Blas Cinalli fue condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

blas cinalli.jpeg

Lucas Pertossi fue condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".