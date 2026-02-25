25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Crimen de Fernando Báez Sosa: pidieron anular la condena de Lucas Pertossi

El rugbier fue considerado "partícipe secundario" del asesinato, ocurrido en 2020, y condenado a 15 años de prisión. Su defensa hizo una presentación ante la Corte Suprema y exigió que se realice un nuevo juicio.

Por
Fernando Báez Sosa

Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue asesinado en 2020. 

Los abogados de Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Baéz Sosa, le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que declare la nulidad de su condena y ordene la realización de un nuevo juicio. Según fuentes de Tribunales, la presentación fue realizada por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense y nuevo letrado a cargo de la representación del joven.

Las imágenes de los videos registrados por las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a Juan Pablo Gini.
Te puede interesar:

Robos en Villa Urquiza: el hermano del piloto Oscar Gini se entregó y quedó detenido

En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a Pertossi a 15 años de prisión como "partícipe secundario" del homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves, que terminó con la vida de Báez Sosa durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en la localidad bonaerense de Villa Gesell.

El abogado Nolfi argumentó que durante todo el proceso judicial se configuró "una afectación estructural al derecho de defensa" porque, según el nuevo defensor de Pertossi, hubo una supuesta coexistencia de intereses entre los imputados y la continuidad de una estrategia común que no tuvo en cuenta las particularidades de cada uno de los acusados.

Lucas Pertossi McDonald's

Nolfi, quien asumió la representación legal de Pertossi en diciembre pasado, cuestionó a la anterior defensa de los ocho imputados por el asesinato de Báez Sosa: Hugo Tomei. Según el nuevo abogado, se tuvieron que haber garantizado defensas técnicas independientes porque desde el inicio del expediente hubo disparidad en los roles atribuidos en el crimen.

De esta manera, Nolfi le solicitó a la Corte Suprema que declare la nulidad de las actuaciones a partir del momento en que quedó comprometido el derecho de defensa, incluida la sentencia condenatoria, y que se realice un nuevo juicio en contra de Pertossi.

Quiénes son los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Máximo Thomsen fue condenado a prisión perpetua como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Máximo Thomsen

Ciro Pertossi fue condenado a prisión perpetua como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

ciro pertossi

Enzo Comelli fue condenado a prisión perpetua como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

enzo comelli

Matías Benicelli fue condenado a prisión perpetua como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Matías Benicelli Caso Fernando Báez Sosa Audiencias Enero 2023

Luciano Pertossi fue condenado a prisión perpetua como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

luciano pertossi.webp

Ayrton Viollaz fue condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Ayrton Viollaz Fernando Báez Sosa rugbiers

Blas Cinalli fue condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

blas cinalli.jpeg

Lucas Pertossi fue condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

lucas pertossi

Noticias relacionadas

El objetivo es recrear la rutina habitual de cualquier dueño de mascota, pero sin la presencia física del animal.

Después de los therians, llega el "hobby dogging": la nueva tendencia de pasear perros imaginarios

El hombre sigue internado y podría necesitar una prótesis para la cabeza.

Cómo sigue el hombre atacado a fierrazos en un incidente de tránsito en Castelar

Cuello sufrió un traumatismo de cráneo grave con hematoma.

Córdoba: le pegaron un piedrazo en la cabeza mientras andaba en moto y está internado con muerte cerebral

Ciudad de Buenos Aires.

Después del alivio, vuelve el calor a Buenos Aires con más de 30°: cómo seguirá el clima

La variante de este hongo fue identificada en la década del 90.

Alerta por un hongo de origen brasileño que se transmite de gatos a humanos: hay casos en Uruguay

La Ciudad controlará el presentismo docente con la huella digital.

Presentismo docente: CABA implementó la huella digital obligatoria en las escuelas públicas

Rating Cero

La medida impide el acercamiento de la prensa a su domicilio familiar.
play

"De acá a futuro no me entrevisten...": Pampita explicó por qué puso una cautelar a los medios

La conductora realizó un fuerte reclamo en sus redes sociales. 

Julieta Prandi denunció que su ex no paga la cuota alimentaria hace 4 años: "Vengo haciéndome cargo de todo"

Daniela De Lucía abandonó la casa de Gran Hermano por la muerte de su padre.

Tras abandonar la casa de Gran Hermano, Daniela De Lucía habló por primera vez de la muerte de su padre

Divina Gloria tuvo que ser trasladada a un hospital.

Gran Hermano 2026: una segunda participante abandonó la casa y fue trasladada a un hospital

La charla íntima de Poggio con Zilli comenzó con los elogios de él a la exvedette.
play

"Es mi vida, no le hago mal a nadie": Franco Poggio, de Gran Hermano, habló sobre su camino a la libertad

El debut de la actriz en la casa de Gran Hermano no pasó indadvertido y revivió viejos enfrentamientos. 

Amalia Granata arremetió contra Andrea del Boca: "Es una mujer siniestra, su vida es una mentira"

últimas noticias

Las imágenes de los videos registrados por las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a Juan Pablo Gini.

Robos en Villa Urquiza: el hermano del piloto Oscar Gini se entregó y quedó detenido

Hace 49 minutos
El objetivo es recrear la rutina habitual de cualquier dueño de mascota, pero sin la presencia física del animal.

Después de los therians, llega el "hobby dogging": la nueva tendencia de pasear perros imaginarios

Hace 1 hora
El hombre sigue internado y podría necesitar una prótesis para la cabeza.

Cómo sigue el hombre atacado a fierrazos en un incidente de tránsito en Castelar

Hace 1 hora
Cuello sufrió un traumatismo de cráneo grave con hematoma.

Córdoba: le pegaron un piedrazo en la cabeza mientras andaba en moto y está internado con muerte cerebral

Hace 1 hora
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 26 de febrero

Hace 1 hora