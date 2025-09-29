Qué dijo la empresa de viajes de egresados tras el escándalo por los cánticos antisemitas en Bariloche

Los videos, que se viralizaron en redes, muestran a estudiantes de la Escuela Humanos de Canning y un coordinador arengando canciones que incluyen "Hoy quemamos judíos".

La empresa Baxtter anunció la desvinculación del coordinador que aparece en los videos de los cánticos antisemitas en un viaje de egresados a Bariloche de la Escuela Humanos de Canning.

Luego de que se viralizaran las imágenes de alumnos de la Escuela Humanos de Canning cantando canciones antisemitas durante su viaje de egresados a Bariloche , que generaron el repudio generalizado, la empresa Baxtter anunció el despido del coordinador del grupo.

En los videos, que se difundieron rápidamente por redes sociales, se escucha a los estudiantes gritar: "Hoy quemamos judíos" , mientras un coordinador de la empresa de viajes los alentaba.

La compañía de viajes manifestando en sus redes sociales su "categórico y enérgico rechazo" y aseguró que "estos mensajes aberrantes no reflejan nuestros valores, fundados en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica" . La empresa agregó que reforzará medidas para evitar que hechos similares se repitan.

Tras la viralización de las imágenes, la escuela emitió un comunicado en el que repudió el episodio y detalló que se puso en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). “La Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados” , señalaron.

La institución aclaró que los cánticos “no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática” y anunció que adoptará medidas disciplinarias contra los estudiantes involucrados. Además, deslindó responsabilidad sobre la conducta del coordinador de la empresa organizadora.

El presidente Javier Milei se sumó a los repudios y publicó en X: “Repudiable, fin”, mencionando a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El comunicado de la empresa de viajes tras la canción antisemita

"Informamos que la empresa ha procedido a desvincular al coordinador del grupo del colegio Humanos. En el día de la fecha hemos solicitado a la SAC (Sociedad Argentina de coordinadores de viajes SA) su baja definitiva para el rubro", expresaron desde Baxtter.

"Asimismo, nos comunicamos con la DAIA, siendo la principal organización que representa a la comunidad judía en la Argentina, luchando contra el antisemitismo y la discriminación, promoviendo los derechos humanos y el diálogo interreligioso y garantizando la seguridad de la comunidad; con la cual estamos en permanente contacto uniendo fuerzas y trabajando en forma conjunta para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir", señalaron.

La denuncia

A partir de la viralización del polémico video, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal por actos discriminatorios contra la comunidad judía, según está previsto en la ley 23.592.

En su presentación, el letrado solicitó a la Justicia "medidas urgentes de preservación de la evidencia digital, producción de prueba pericial informática y la citación" a las personas que identifique la investigación a partir de esas pruebas.