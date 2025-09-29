Esta serie sobre una famosa marca de cerveza y una herencia muy discutida es lo más visto de Netflix La manera en que se aborda la rivalidad y los secretos familiares ha generado conversaciones, marcando su popularidad en la plataforma.







En los últimos días, Netflix registró un aumento notable en su audiencia gracias a una nueva serie que ha captado la atención de millones de espectadores. La trama gira en torno a una marca icónica y a una herencia que ha generado múltiples debates, despertando curiosidad tanto entre fanáticos del streaming como del mundo empresarial.

El fenómeno no se limita únicamente a la historia central: la producción combina elementos dramáticos y de investigación que mantienen al público pendiente de cada capítulo. Mientras tanto, críticos y usuarios destacan la calidad de la realización y la narrativa, que logran que La casa Guinness se mantenga en el centro de la atención cultural y mediática.

Sinopsis de La casa Guinness, la serie que sorprende con su estreno en Netflix

Es una serie dramática de Netflix que explora las tensiones y luchas de poder dentro de la icónica familia Guinness tras la muerte de su patriarca, Sir Benjamin Guinness.

Ambientada en la Dublín del siglo XIX, la historia se centra en los cuatro hijos de Sir Benjamin (Arthur, Edward, Anne y Ben) quienes deben asumir el control del imperio cervecero, enfrentándose a secretos familiares, ambición y la cambiante sociedad y política de Irlanda.

Tráiler de La casa Guinness Embed - La casa Guinness | Tráiler oficial | Netflix Reparto de La casa Guinness Jack Gleeson como Byron Hughes.

como Byron Hughes. Anthony Boyle como Arthur Guinness.

como Arthur Guinness. Louis Partridge como Edward Guinness.

como Edward Guinness. James Norton como Sean Rafferty.

como Sean Rafferty. Niamh McCormack como Ellen Cochrane.

como Ellen Cochrane. Emily Fairn como Anne Guinness.

como Anne Guinness. Danielle Galligan como Lady Olivia Hedges.

como Lady Olivia Hedges. Dervla Kirwan como Aunt Agnes Guinne.