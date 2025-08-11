Feria de Editores 2025: nuevo récord de asistencia y un oasis de ventas en un contexto difícil

Más de 30 mil personas recorrieron los stands de las 330 editoriales independientes durante los cuatro días del evento. Sin embargo, en comparación con otras ediciones, el público fue más cuidadoso de su presupuesto.

En épocas de vacas flacas, con el poder adquisitivo venido a menos, los gastos en cultura son de los primeros en recortarse, y así lo refleja la caída en las ventas en las librerías . Sin embargo, la edición 2025 de la Feria de Editores (FED) , que congregó a 330 sellos independientes, fue un oasis en medio de la retracción, con récord de público y ventas que, en general, se mantuvieron en cifras del año pasado .

El C Art Media del barrio porteño de Chacarita fue escenario durante cuatro días, del jueves 7 al domingo 10 de agosto, de una nueva oportunidad de encuentro entre los editores y el público lector, que llegó a hacer más de tres cuadras de cola —en jornadas soleadas que invitaban al disfrute al aire libre— para poder caminar entre los stands y conocer de primera mano la historia detrás de cada publicación.

Más de 30.800 personas pasaron por la FED 2025, un crecimiento de 25% respecto al año pasado . " Esperábamos que el público creciera y eso pasó, estamos muy contentos . Eso sin lugar a dudas es por el trabajo de las y los periodistas que difundieron la feria, y la expectativa era que la venta fuera levemente superior al año pasado . A boca de urna pareciera que es así, pero nos vamos a enterar durante la semana charlando con los editores", expresó a C5N.com Víctor Malumián , editor de Godot y uno de los organizadores del evento.

La feria, que comenzó en 2013 con quince pequeños sellos que buscaban generar un espacio de diálogo entre lectores y editores, tuvo este año más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y España , que ofrecieron sus mejores títulos y novedades de narrativa, ensayo, poesía, libros ilustrados y libros-álbum, música y cine, ciencias sociales y humanidades, periodismo y novela gráfica, entre otros.

Más allá de los stands, hubo 13 charlas que abordaron temas como_ escribir pese al dolor, la forma en que los videojuegos están cambiando el mundo, el feminismo en tiempos de ultraderecha, la música como potencia creativa en la narrativa latinoamericana y cómo se narra la identidad colectiva, entre otros.

Al igual que en ediciones anteriores, hubo visitas internacionales: la escritora lituana-británica Marijam Didgalvyt, la mexicana Socorro Venegas, la chilena Bernardita Bravo, la autora afrotravesti colombiana Trailblazer mother Joy Yeguaza y el escritor peruano Martín Roldán Ruíz.

Entre las figuras nacionales se destacaron Dolores Reyes, María Sonia Cristoff, Pablo Semán, Verónica Gago, Edgardo Scott, Juan Mattio, Paula Puebla, Juan Ruocco, Walter Lezcano y Gustavo Yuste, entre otros.

La visión de las editoriales tras la FED 2025: alegría por la cantidad de público, conformidad por las ventas

Entre las editoriales, las sensaciones fueron dispares. Hubo quienes celebraron ventas superiores al año pasado y otros que se mostraron conformes con cifras similares a 2024, que suena a triunfo en pleno bajón del consumo. La impresión general es que, si bien hubo más público, los visitantes fueron más cuidadosos de su presupuesto y cada compra fue meditada, con varias visitas a los mismos stands hasta decidirse por uno u otro título.

El contexto es crudo: la Encuesta Anual de Ventas del Sector del Libro, elaborada por la Cámara Argentina del Libro, habló de "una caída generalizada de ventas" el año pasado, que afectó sobre todo a las editoriales. "La tendencia general es de preocupación por la evolución del mercado", con la previsión de "una situación desfavorable para el sector en el próximo semestre, con un pesimismo más marcado en las editoriales".

Nicolás Braessas, de Hwarang, destacó que "entre jueves y viernes hicimos lo mismo que el año pasado así que realmente fue un buen año, estamos muy contentos", y adjudicó los buenos números a que "nos la jugamos y vinimos con tres novedades, creo que eso tuvo mucho que ver". "En general fue una buena FED, hubo mucho más movimiento, un 25 o 30% más de gente que el año pasado. Siempre es un pequeño oasis en el mundo editorial. Este año la venta en librerías cayó pero las ferias nos salvan, porque en las librerías se nota el bajón", añadió.

Por su parte, Marina Yuszczuk, de Rosa Iceberg, llegó con "expectativas muy realistas, porque sabemos el año que estamos viviendo y porque también ya venimos con el dato de cómo se está vendiendo en librerías, en estos dos años obviamente las ventas bajaron mucho".

Feria de Editores FED 2025 libros editoriales independientes La Feria de Editores permite el contacto directo entre editores y lectores. @magicasnaranjas

"Podían pasar dos cosas: que en la feria se venda igual, porque acá hay un público especializado que espera la feria y viene a buscar ciertos libros; o que se reflejara lo que está pasando en las librerías y en el resto del país. Me parece que efectivamente se vendió menos que el año pasado, ni hablar de años anteriores", planteó. De todos modos, "el evento sigue funcionando por muchas otras razones: los editores sentimos la energía de la gente, el interés en los libros y en las editoriales, pero no podía ser de otra manera porque no estamos en una burbuja".

El chileno Rafael Cuevas vivió su primera FED como editor. "Por lo que he podido comentar con colegas con más experiencia, hay mucha afluencia de público y mucho interés, pero poca compra. O hay gente que viene buscando libros específicos, les toma fotos y tantea sus posibilidades de qué puede comprar y qué no. Me parece que el aspecto social entre editores y su público y entre los mismos editores sigue estando y se siente como un espacio amistoso, pero lo que estaría faltando sería el poder de la gente para poder comprar", explicó.

Además, relató las diferencias en los precios: "Para mí el libro argentino siempre fue más barato que en Chile, y en este momento está más caro acá. Se nota que hay un esfuerzo para que sea accesible pero muchas veces no lo es tanto, aunque ya es algo que escapa a la decisión de cada editorial y es una cuestión a nivel país".

Matías Guillán, de UOIEA!, percibió que "este año está un poco mejor que el año pasado". "Nosotros tenemos dos novedades, la novela nueva de Juan Terranova y una nueva mía, que están yendo muy bien, o sea que la gente está predispuesta a lo nuevo. Para nosotros es la feria más importante del año, con lectores muy específicos que vienen y ya saben lo que quieren, es un lujo estar acá", remarcó.

Feria de Editores FED 2025 libros editoriales independientes Las charlas, parte de la agenda de la Feria de Editores. @feriadeeditores

Respecto a la situación de su editorial, consideró que "a lo que es el panorama general, estamos bien; cuando hay poca guita los recortes suelen ser en gustos culturales, y dentro de todo nos mantenemos a flote, que es lo más importante en contextos como estos".

Iván Saporosi, de Selva Canela, afrontó esta edición con "incertidumbre": "No tanto por la cantidad gente que iba a venir; de eso estábamos seguros por la promoción, cómo viene creciendo el evento y por la organización, que es excelente. Pero no se sabía qué tanto respecto de las ventas". "En nuestro caso en particular, casi igualaron las del año anterior, teniendo más títulos. Por cómo venía el contexto, y lo charlado con el resto de los editores, la verdad es que la consideramos un éxito", analizó.

Aun más contento se mostró Diego Zanetti, de Omashu. "Nuestras expectativas eran medias, fueron superadas con crecesísimas. Terminamos tan cansados como imaginábamos, pero más felices de lo que pensábamos. Con el contexto general, se supone que las cosas relacionadas con el ocio son las primeras que caen. En este caso, por suerte, no: la gente respondió, los lectores se renovaron. Fueron cuatro jornadas preciosas, tremendas, de mucho laburo, mucho contacto, mucha energía, nos vamos felices como cada año", cerró.

El público también mostró su entusiasmo con la FED. Victoria, una joven lectora, evaluó: "Los precios me parecieron acordes a la situación económica actual. Igualmente siempre hay algún descuento o promoción que impulsa a querer acercarse a ese libro que se desea". "En la feria tenés el contacto directo con el editor que te cuenta cómo surgió un libro, su proceso, tiene una carga emocional que uno se lleva y lo lee de otra manera después", subrayó.

En tanto, Allison, habitué de las ferias, remarcó que el contacto con los editores "impulsa a que uno quiera conocer más títulos, apoyar a las editoriales". "Es una diferencia enorme con ir a una librería de cadena donde vas a buscar un libro y te vas, en cambio acá descubrís todo un catálogo y es lo más rico de este tipo de lugares", comparó.