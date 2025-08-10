Día del Niño: las estrategias de la industria del juguete para repuntar el consumo Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete destacaron las ventas de La Noche de las Jugueterías, celebrada el viernes, mientras el sector busca más herramientas para levantar los números en medio de la apertura de importaciones y la caída del poder adquisitivo. Por







Durante La Noche de las Jugueterías, el ticket promedio se situó entre los $20.000 y $25.000.

En la previa del Día del Niño, establecido el domingo 17 de agosto, el sector de los juguetes busca impulsar las ventas para contrarrestar los flojos números consecuencia de la apertura de las importaciones. En esa línea, se realizó La Noche de las Jugueterías, un evento con promociones y descuentos que resultó satisfactorio para los fabricantes.

El vocero de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Julián Benítez, evaluó el panorama de ventas en vísperas de esta fecha que, según sostuvo, explica el 60% de la venta anual del sector. "Hubo promociones, descuentos, cupones para futuras compras", afirmó este domingo en diálogo con Radio Rivadavia, y se mostró "contento con el nivel de adhesión" y las "expectativas de recuperar parte de la caída del año pasado".

En cuanto a los precios, Benítez señaló que el ticket promedio se situó entre los $20.000 y $25.000, aunque en las cadenas de jugueterías, con productos de licencia, puede ascender a $35.000 o $40.000. Sin embargo, destacó que existen "alternativas muy interesantes" que se adaptan a "todos los bolsillos", como juegos de mesa y de cartas que se pueden encontrar desde $5.000. Benítez también mencionó que "el paradigma de los juegos de mesa cambió mucho" y ahora se venden más los juegos de bolsillo.

Por otro lado, analizó el impacto del aumento de las importaciones. El vocero detalló que en el primer semestre se registró "un incremento del 80% en valores y del 100% en volumen", en comparación con el mismo período del año 2024.

A pesar del crecimiento, el portavoz aseguró que la industria nacional sigue siendo "competitiva en los segmentos en los que se especializa", como los juegos de mesa y los de plástico, mientras que la oferta importada se centra en otros productos.