Las ventas en las librerías siguen cayendo y alertan por nuevos cierres

Sin embargo, Alfredo señaló que en su caso particular las ventas no cayeron aún más porque en la zona cerraron más de 10 librerías en el último tiempo al no poder afrontar los gastos de alquiler y servicios. "En nuestro caso las ventas no bajaron tanto porque, al cerrar muchas librerías, nosotros centralizamos las ventas. Si no creo que todo sería más dramático", indicó.

En cuanto a los precios, Alfredo contó que los libros más baratos cuestan cerca de 25 mil pesos mientras que en promedio la mayoría de los libros tiene un valor cercano a los 45 mil pesos.

En el 2024 las ventas de las librerías disminuyeron más del 70%

El 2024 fue un año duro para las librerías. Según un informe elaborado por la Cámara Argentina del Libro (CAL) y el Núcleo de Innovación Social (NIS) de la provincia de Buenos Aires, a partir de una encuesta a 95 emprendedores del sector, las ventas del sector disminuyeron más del 70%.

El relevamiento mostró el 60% de las distribuidoras dijo haber empeorado su situación en el primer semestre del 2024 en comparación con el año anterior, cifra que ascendió al 71% para librerías virtuales, al 74% para editoriales y al 94% para librerías con un local.

Este último sector, según el informe, sufrió el mayor rango de pérdida: el 50% de los encuestados dijeron tener una caída en sus ventas de entre el 26% y el 49%, mientras que el 12% vio un deterioro superior al 50% en su facturación.