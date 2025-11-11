Perú abrió una investigación contra Andrés Iniesta por estafas superiores a los u$s600 mil

Al ex futbolista campeón mundial con España en 2010 y ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona se lo acusó de recaudar dinero para eventos que nunca se realizaron con su empresa multinacional Never Say Never (NSN).

El Ministerio Público de Perú abrió una investigación penal contra el ex futbolista Andrés Iniesta , campeón del Mundial 2010 con la selección española y ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona, para determinar su papel en una serie de estafas que superaron los u$s600 mil ($846 millones) a empresarios peruanos por eventos que nunca se realizaron.

Según el expediente del caso que ahora está a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro-Lince, en Lima , la estafa habría comenzado en el año 2023. En aquel entonces, Iniesta comunicó a través de redes sociales que abriría una sede de su empresa multinacional Never Say Never (NSN) con la intención de crear escuelas de fútbol en alianza con clubes y gobiernos regionales. Además, se planificó organizar eventos de entretenimiento relacionados con el deporte.

“Nos hace mucha ilusión estar presentes en un país como Perú y un continente como Sudamérica para seguir creciendo e impulsando nuestros valores en todo el mundo. Nos encanta la pasión con la que viven los peruanos el deporte”, dijo oportunamente Iniesta al momento de anunciar el desembarco de NSN Sudamérica .

El peruano Ricardo Paul Valderrama Rubio y el español Carlos Gómez Pintor , encargados de NSN Sudamérica, fueron los encargados de buscar inversores para organizar una serie de eventos y para ello se asociaron con la compañía local Gucho Entertaiment. Uno de ellos iba a ser un partido de fútbol de leyendas de las selecciones española y peruana, amistosos entre diferentes clubes y hasta un festival de música, entre otros.

Pero la empresa Gucho Entertaiment denunció que el único de los eventos acordados que llegó a realizarse fue un festival llamado Upa Upa Fest y que dejó enormes pérdidas económicas.

“Luego de haberse apropiado de las sumas de dinero que inyectamos a NSN, declararon en quiebra a su empresa, sometiéndola en junio de 2024 a un proceso de liquidación, revelando sus verdaderas intenciones”, sostuvo el expediente de la denuncia presentado por Gucho Entertaiment. Ellos aseguraron que los socios de Iniesta, Valderrama Rubio y Gómez Pintor, actuaron bajo el prestigio de una empresa internacional para conseguir inversiones y apoderarse de dinero ajeno con total impunidad. Además, acusaron que Iniesta “autorizó y respaldó la fundación de NSN Sudamérica".

Ante esta denuncia, el Ministerio Público peruano inició su investigación preliminar por un plazo de cincuenta días contra Iniesta, Valderrama Rubio y Gómez Pintor por el presunto delito ontra el patrimonio en la modalidad de estafa agravada. Los fiscales deberán determinar la complicidad entre los tres implicados, quienes aparentemente eran socios.

Por su parte, el equipo de prensa de Iniesta negó las acusaciones. “Confiamos que la justicia peruana aclare muy pronto esta situación. Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso”, dijeron mediante un comunicado.