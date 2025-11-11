El último audio de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en Necochea, para su familia Se trata de un archivo de audio que la familia recibió antes de la desaparición. "La vengo pasando supermal, pero debe ser mi culpa. Es mi culpa", dijo. Por







El último mensaje de Débora, la mujer desaparecida en Necochea.

Débora Bulacio se encuentra desaparecida desde el fin de semana, tras haber discutido el sábado con su pareja. Tras la detención del hombre, se conoció la última comunicación que mantuvo con su familia.

"Buenas... ¿cómo andan? Acá estoy, en Necochea. Pasándola no muy bien, intentando pasarla bien. Voy a ver si me pongo las pilas a ver si la paso bien, la vengo pasaándola super mal. Debe ser mi culpa, yo sé que es mi culpa", dijo la mujer en el último audio que le envió a su familia.

Según informaron testigos, Débora y su pareja habían mantenido una discusión el sábado, luego de la cual él intentó irse del lugar. Mientras tanto, el último contacto que Débora tuvo con su entorno fue un mensaje de audio que envió a su hija. En esa breve comunicación, expresó: "Te amo. Me voy a escribir cuando consiga wifi".

Del operativo participan más de 80 efectivos policiales, junto con equipos de búsqueda con perros rastreadores. Los servicios se trasladaron desde el camping hacia lugares cercanos del Parque Miguel Lillo y la zona costera.

El fiscal asignado a la causa, Walter Pierretégui, acusó al hombre por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, basado en pruebas que incluyeron mensajes en los que el detenido admitía haber agredido a la mujer, grabaciones de una fuerte discusión y registros del alambrado perimetral del camping dañado, lo que podría estar vinculado al hecho.

Sigue la búsqueda de Débora Bulacio en Necochea Débora Bulacio, de aproximadamente 1,70 metros de altura, contextura delgada y cabellos con rastas de colores, vestía ropa deportiva al momento de la desaparición. Las autoridades apelan también a la colaboración de la comunidad y solicitan que cualquier persona que haya transitado el área del camping o las inmediaciones de la playa durante el fin de semana y haya notado algún movimiento inusual aporte datos a la línea habilitada o a la seccional policial más próxima. El teléfono dispuesto para recibir información es el 2281-325353 y también funciona el área de Prevención del Municipio de Necochea.