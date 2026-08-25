25 de agosto de 2026 Inicio
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Un velocista de 92 años se consagró campeón mundial en los 100 metros: el increíble récord que mantiene

Radnaa Tseren se impuso en la categoría M90 del Mundial Master de Daegu con 18,29 segundos y celebró nuevamente un título internacional, dos años después de establecer la marca mundial de 17,51 en Gotemburgo.

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El atleta Radnaa Tseren

El atleta Radnaa Tseren, de Mongolia, llegó a la meta en 18,29 segundos. 

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El título de los 100 metros en la categoría M90 quedó en manos de Radnaa Tseren, quien a los 92 años se impuso en la final del Mundial Master de Atletismo disputado en Daegu, Corea del Sur. El representante de Mongolia registró 18,29 segundos y derrotó a rivales de su misma franja etaria.

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La definición tuvo un desenlace apretado, aunque Tseren consiguió una ventaja clara sobre su escolta, Abdelkader Benguella, también de 92 años, que terminó segundo con 18,99 segundos, mientras que el japonés Ikuya Motoshige completó el podio con 19,77, en una prueba que reunió a velocistas mayores de 90 años de distintos países.

La relación de Tseren con el atletismo comenzó en 1962, cuando ingresó al Instituto Nacional de Educación Física de Mongolia. Tras graduarse cuatro años después, empezó a competir en pruebas de corta y media distancia, una trayectoria que continúa más de seis décadas después y que todavía suma títulos internacionales.

El veterano corredor mantiene una rutina que ayuda a explicar su permanencia en el alto nivel. Según informó Marca, el año pasado contó que recorre entre 3 y 4 kilómetros cada mañana, mientras que en esa misma temporada había conseguido el título mundial Master de los 800 metros en Florida.

"No, no, no me canso corriendo. Quiero seguir siendo campeón. Quiero seguir corriendo y ganar cuando tenga 95 años", dijo en febrero de este año. "Estoy feliz de ganar, estoy feliz de poder dejar atrás a atletas más jóvenes", agregó, en una entrevista brindada al medio The National News, de Abu Dabi.

Benguella también llegó a Daegu con antecedentes relevantes dentro de la categoría. En 2025, el argelino había marcado 18,55 segundos en los 100 metros M90 de los Campeonatos Africanos Open Masters de Túnez, registro que le permitió establecer el récord africano y convertirlo en un rival de peso para la final.

Por su parte, Tseren es el dueño del récord mundial vigente de los 100 metros M90 según los registros de la World Masters Athletics (WMA). El mongol logró llegar a la meta en 17,51 segundos en los Mundiales de Gotemburgo 2024, cuando tenía 90 años, por lo que sus 18,29 segundos en Daegu quedaron por encima de ese registro.

El atleta Radnaa Tseren se coronó campeón del mundo de los 100 metros en la categoría M90.

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El registro conseguido en Corea del Sur no le permitió mejorar su propia marca mundial, aunque confirmó su vigencia entre los mejores velocistas de su categoría. Con 92 años, Tseren se conserva en el máximo nivel y mantiene como referencia el récord que estableció en Gotemburgo 2024.

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El etíope Yomif Kejelcha hizo historia en la Media Maratón de Buenos Aires 2026 al completar los 21 kilómetros en 56 minutos y 51 segundos, con una marca que le permitió establecer un nueva marca mundial en la distancia.

La competencia comenzó a las 8 en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego y contó con más de 31 mil participantes, en una jornada multitudinaria para el atletismo porteño, con un circuito que atravesó algunos de los puntos más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido pasó por lugares emblemáticos como la Facultad de Derecho, el Obelisco y el Planetario, en una edición que quedó marcada por la actuación de Kejelcha, quien volvió a demostrar por qué es considerado una de las principales figuras del running mundial.

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