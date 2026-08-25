Donald Trump tomó una contundente decisión por la partida de Dolly Parton El mandatario se sumó al duelo nacional por la muerte la leyenda musical estadounidense. Con un mensaje cargado de admiración, la destacó como un ícono cultural capaz de unir a una América fracturada. "Nunca ha habido nadie como ella, ni lo habrá jamás". Agregar C5N en









Donald Trump lamentó la muerte de Dolly parton y decretó duelo nacional.

El presidente Donald Trump se refirió a la muerte de la artista de la canción Dolly Parton y tomó una contundente decisión para acompañar el duelo de la sociedad estadounidense. "Nunca ha habido nadie como ella, ni lo habrá jamás", escribió en sus redes sociales donde resaltó la figura de la estrella estadounidense como un "ícono cultural capaz de unir a una América fracturada".

"Lamento profundamente informar que Dolly Parton, una de las más grandes cantantes de música country, y mucho más allá, de todos los tiempos, acaba de fallecer", publicó Trump en su red social Truth. "Nunca ha habido nadie como ella, ni la habrá jamás". “¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te ama", expresó el mandatario y ordenó mantener las banderas a media asta en todo Estados Unidos durante una semana.

La partida de Dolly Parton generó un inusual consenso de dolor y respeto en la política y el espectáculo. Desde Mike Huckabee, embajador en Israel designado por Trump, que la recordó como una mujer humilde y generosa, hasta el líder demócrata Chuck Schumer, que la definió como “una fuerza para el bien”.

Incluso figuras del country como Kacey Musgraves lamentaron su muerte con mensajes cargados de emoción. El denominador común fue la admiración por una artista capaz de unir a un país fracturado, y en ese marco se destacó la relación con el Presidente estadounidense donde su propio entorno político, con Huckabee a la cabeza, se sumó al homenaje, reforzando la idea de que Dolly trascendía grietas y divisiones.

La partida de Dolly Parton: de qué murió La muerte de Dolly Parton a los 80 años, una de las figuras más reconocidas de la música country, fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver a través de las redes sociales. Su entorno familiar decidió homenajear su vida y su extensa trayectoria con un emotivo video publicado en su cuenta oficial.