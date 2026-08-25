25 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 26 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 26 de agosto de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Conocé cuales son las ayudas extra que otorga ANSES junto con la Asignación Universal por Hijo.
Te puede interesar:

Cuáles son los complementos que puede cobrar AUH de ANSES junto con la asignación

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

El organismo detalló que podrán cobrar este miércoles los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados entre 2 y 3.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Anses comunicó que las titulares de la Asignación de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento perciben sus beneficios de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Desempleo Plan 1

Quienes cuenten con Desempleo Plan 1 pueden cobrar este miércoles con DNI culminado en 4 y 5.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 25 de agosto

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 24 de agosto

¿Cuál es el beneficio de ANSES que supera los $400.000 por hijo?

Este beneficio de ANSES supera los $400.000 por hijo: cuáles son los requisitos

El beneficio está destinado a acompañar la alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida.

Cómo es el extra de más de $50.000 que entrega ANSES en septiembre

ANSES difundió el cronograma de pagos correspondiente a septiembre.

Así será el calendario de pagos para asignaciones, jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre 2026

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, SUAF, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 21 de agosto

Rating Cero

La familia Messi tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar 2022. 

La cuñada de Lionel Messi recordó a Jorge con un emotivo posteo y fotos inéditas

Alejandro y Tini Stoessel, ¿enfrentados por el patrimonio de la cantante?

Alejandro Stoessel habló tras los rumores de una pelea económica con Tini: qué dijo

Denisse González mostró las secuelas en su cuerpo.

Denisse González de Gran Hermano mostró las secuelas de su tratamiento: "Como una película de terror"

Diego Maradona y un romance guardado bajo siete llaves.

Revelaron el percance íntimo que Maradona habría tenido con una exvedette: "Te llevo a una guardia"

Tini Stoessel y una decisión sobre sus ganacias.

Aseguran que Tini Stoessel auditó a su papá y llegó a una conclusión alarmante: "Traición a la confianza"

La mamá de Lali Espósito habló sin filtros sobre Mariano Martínez.

La mamá de Lali Espósito destrozó a Mariano Martínez con una sola frase: "La verdad..."

últimas noticias

La familia Messi tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar 2022. 

La cuñada de Lionel Messi recordó a Jorge con un emotivo posteo y fotos inéditas

Hace 13 minutos
Sergio Massa estuvo en Rosario.

Massa reapareció en Rosario y envió un mensaje al peronismo: "La unidad es lo más importante"

Hace 19 minutos
El momento en el que la víctima es atacada en Copacabana.

Horror en Brasil: lo acusaron falsamente de robar una bicicleta y lo lincharon hasta la muerte

Hace 23 minutos
Alejandro y Tini Stoessel, ¿enfrentados por el patrimonio de la cantante?

Alejandro Stoessel habló tras los rumores de una pelea económica con Tini: qué dijo

Hace 26 minutos
El predio cerró sus puertas en marzo de 2025.

Pusieron a la venta cuatro pingüinos del Aquarium de Mar del Plata para pagar deudas

Hace 1 hora