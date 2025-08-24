Falleció Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina Nacida en Venado Tuerto, se coronó en el certamen internacional en 1962 y fue la imagen de numerosas marcas. La organización le dedicó un cálido homenaje. Por







Norma Beatriz Nolan fue elegida Miss Universo en 1962.

Norma Beatriz Nolan, la única mujer argentina en conquistar la corona de Miss Universo, falleció el pasado miércoles a los 87 años, aunque la noticia se conoció mundialmente este viernes tras ser confirmada por la organización internacional del certamen de belleza, que le dedicó un emotivo mensaje.

"La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que fueron tocados por la vida de Miss Universo 1962, Norma Nolan", expresaron en un comunicado que incluyó un video con escenas de la coronación. "Un saludo cariñoso para todos los argentinos y para todos los americanos", dice ella en el final.

La publicación concluyó con un mensaje de homenaje: "Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado".

En 1962, Nolan se consagró en Miami, Estados Unidos, y se convirtió en la primera y hasta ahora única representante argentina en coronarse en el certamen que se realiza desde 1952 y elige, mediante votación del público y la decisión de un jurado, a la mujer considerada más bella del mundo durante un año.

Quién fue Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina Norma Beatriz Nolan nació el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Tras estudiar Secretariado, dio inicio a su carrera como modelo televisiva.