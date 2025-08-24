24 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Falleció Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Nacida en Venado Tuerto, se coronó en el certamen internacional en 1962 y fue la imagen de numerosas marcas. La organización le dedicó un cálido homenaje.

Por
Norma Beatriz Nolan fue elegida Miss Universo en 1962.

Norma Beatriz Nolan fue elegida Miss Universo en 1962.

Norma Beatriz Nolan, la única mujer argentina en conquistar la corona de Miss Universo, falleció el pasado miércoles a los 87 años, aunque la noticia se conoció mundialmente este viernes tras ser confirmada por la organización internacional del certamen de belleza, que le dedicó un emotivo mensaje.

Parte de la Patagonia recibirá fuertes lluvias.
Te puede interesar:

Cambió el pronóstico: hay alerta por viento, lluvia y frío extremo en Buenos Aires y otras siete provincias

"La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que fueron tocados por la vida de Miss Universo 1962, Norma Nolan", expresaron en un comunicado que incluyó un video con escenas de la coronación. "Un saludo cariñoso para todos los argentinos y para todos los americanos", dice ella en el final.

La publicación concluyó con un mensaje de homenaje: "Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado".

En 1962, Nolan se consagró en Miami, Estados Unidos, y se convirtió en la primera y hasta ahora única representante argentina en coronarse en el certamen que se realiza desde 1952 y elige, mediante votación del público y la decisión de un jurado, a la mujer considerada más bella del mundo durante un año.

Embed

Quién fue Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Norma Beatriz Nolan nació el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Tras estudiar Secretariado, dio inicio a su carrera como modelo televisiva.

Aquella noche de consagración, fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes, imponiéndose a representantes destacadas como la islandesa Ann Geirsdottir, la finlandesa Anja Aulikki Havinen, la brasileña María Olivia Reboucas y la china Helen Liu. Antes había sido Miss Argentina, donde dejó en el camino a Zulma Faiad.

Durante el año de su reinado, trabajó junto a prestigiosos diseñadores nacionales e internacionales y fue la cara de infinidad de publicidades. Asentada en Miami, siempre mantuvo un perfil bajo en lo personal y supo preservar su vida privada.

Miss Universo 1962 Norma Beatriz Nolan
Norma Nolan, cuarta en la fila del certamen Miss Argentina 1962.

Norma Nolan, cuarta en la fila del certamen Miss Argentina 1962.

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 18 de junio de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3807 del sábado 23 de agosto de 2025

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

Alerta amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires: cuáles son las recomendaciones

Efectivos de la subcomisaría 65 acudieron al lugar alertados por los vecinos.

Un hombre murió electrocutado mientras intentaba robar cables

Desde opciones clásicas que nunca fallan hasta sugerencias más audaces, te presentamos una guía para elegir la botella perfecta que acompañe y enriquezca tus momentos más íntimos.  

Esta famosa comida que compite con el asado tiene vinos especiales para acompañarla: cuál es y de qué uvas se trata

Esta idea permite jugar con el diseño y la decoración.

Si tenés una botella de plástico, no la tires: cómo hacer una cartuchera con cierre

La NASA identificó cambios en el campo magnético de la Tierra

Esta anomalía del Atlántico Sur puede significar un cambio en los polos según la NASA: ¿de qué se trata?

Rating Cero

play

Verónica de la Canal: "Mis diseños son transgresores como mi personalidad"

play

Ana Garibaldi, sobre las coimas en Discapacidad: "Me siento abrumada por este Gobierno"

Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación.

María Julia Oliván, sobre las cicatrices del accidente doméstico: "El que menos pude zafar fue..."

El exintegrante de Sumo criticó a sus colegas en su programa de radio.

Después de criticar al folklore, Roberto Pettinato se metió con Coldplay: "Prefiero..."

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

De qué se trata esta oscura película de Fabián Bielinsky.
play

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

últimas noticias

Parte de la Patagonia recibirá fuertes lluvias.

Cambió el pronóstico: hay alerta por viento, lluvia y frío extremo en Buenos Aires y otras siete provincias

Hace 14 minutos
Norma Beatriz Nolan fue elegida Miss Universo en 1962.

Falleció Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Hace 27 minutos
La AUE sube 1,9% en septiembre y se ajusta por IPC según la fórmula de movilidad.

AUE de ANSES: este es el monto con aumento confirmado para septiembre 2025

Hace 34 minutos
El pago retenido de la AUH equivale al 20% mensual acumulado y se cobra al presentar la Libreta.

ANSES deposita un extra inesperado para muchas madres: cómo cobrar $188.000

Hace 34 minutos
Atención ANSES: estas son las condiciones de unos interesantes créditos desde $100.000

Atención ANSES: estas son las condiciones de unos interesantes créditos desde $100.000

Hace 56 minutos