Trabajadores de Fate grabaron un mensaje desde el techo de la fábrica y llamaron a "defender los puestos de trabajo"

“La fábrica Fate no tiene ninguna crisis. El grupo Madanes tiene un holding económico para aguantar cualquier situación mientras que los trabajadores no”, expresaron los empleados, quienes se encuentran dentro del establecimiento.

El mensaje de los trabajadores tras el sorpresivo cierre de Fate: Es un acto desleal
El mensaje de los trabajadores tras el sorpresivo cierre de Fate: "Es un acto desleal, vamos a defender nuestros puestos de trabajo"

La planta de Fate en San Fernando amaneció este martes con un cartel en su ingreso que anunciaba el cierre de la fábrica y el depósito de las indemnizaciones para el personal. La medida dejó a más de 920 trabajadores sin empleo y desató una inmediata reacción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Cierre de Fate: el Gobierno bonaerense analiza intervenir en el conflicto

Desde el interior del establecimiento, un integrante del gremio relató cómo se encontraron con la noticia al inicio del turno mañana. “Nos encontramos hoy en la fábrica Fate. En el inicio del turno mañana, cuando los trabajadores tenían que ingresar a trabajar los de ingeniería que estaban haciendo la parada y compañeros que se iban a reintegrar luego de los 21 días de vacaciones, la fábrica puso un cartel diciendo que estaba cerrada”, explicó.

Según detalló, la empresa argumentó una crisis provocada por la importación de neumáticos y comunicó que avanzará con el pago de las indemnizaciones. “Dicen que van a depositar las indemnizaciones a cada uno de los trabajadores por la situación de crisis que está viviendo la empresa”, señaló.

El dirigente rechazó de plano esa justificación y apuntó contra el grupo empresario. “La fábrica Fate no tiene ninguna crisis. El grupo Madanes tiene un holding económico para aguantar cualquier situación mientras que los trabajadores no”, sostuvo. Y agregó: “Nosotros la estamos pasando mal y no corresponde que nos hayan notificado como lo hicieron. Es un acto desleal”.

En ese marco, convocó a una movilización en la puerta de la planta ubicada en San Fernando. “Llamamos a todos los compañeros de Fate a venir a defender nuestros puestos de trabajo, a dar la pelea para que estemos todos dentro de la planta, como lo hicimos siempre”, afirmó. También pidió el acompañamiento de organizaciones sociales y otros gremios.

El sindicalista aseguró que los trabajadores permanecen dentro de la fábrica y que no se retirarán hasta obtener una respuesta. “Vamos a permanecer acá hasta que tengamos una respuesta positiva al justo reclamo de los compañeros. Vamos con toda la fuerza a defender nuestro derecho y nuestra fuente laboral”, concluyó.

