Exdeportistas y entrenadores criticaron al Gobierno por los despidos en el Cenard

A la vez, agregó que “los trabajadores hicieron que esto sucediera. Hay gente que participó de manera significativa y meritoria, es mentira que hay ñoquis”.

El ex jugador de vóley contó la metodología empleada para los despidos y dijo: “Daniel Ridao marcó a los compañeros más comprometidos con esta estructura y se los pasó a Garro que es un soldado de Macri”.

“Acá no hay plan para el deporte, Macri les sacó 1% del impuesto a la quiniela y a partir de allí no hay nada para el deporte. En ese entonces la comunidad deportiva no tuvo reflejos de salir a parar eso”, criticó Uriarte.

Otro de los presentes en la concentración que se suscitó en las puertas del predio de Núñez fue Fernando Signorini, histórico preparador físico de la Selección entre 1986 y 2010: “Me preocupa que de manera arbitraria fue dejada afuera con una falta de humanismo brutal. Gente que hace más de 20 años que está trabajando en este lugar”.

"Es gente que tiene su trabajo y su familia, nadie responde a eso. Hacen falta políticas de Estado en serio, que partan desde una sensibilidad y de un contenido humanista. Si no es de esa forma, no tiene ningún sentido", comentó.

Embed

"Hay que decirlo de una vez por todas. Es por sus intereses rastreros. Esto está pasando en varias áreas y demuestra un total desprecio por todas las personas que trabajaron para el deporte", cerró.